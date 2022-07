DAZN nimmt zum 1. August nun auch eine Anpassung des Preises für seine Bestandskunden vor. Wie viel kostet der Streamingdienst ab diesem Zeitpunkt? SPOX klärt hier darüber auf.

DAZN: Wie viel kostet der Streamingdienst ab August für Bestandskunden?

Nun trifft es auch sämtliche Bestandskunden. Der Streamingdienst DAZN hatte zum Februar 2022 seine Preisstruktur verändert und fordert seitdem von neuen und wiederkehrenden Mitgliedern für ein jederzeit kündbares Monatsabo 29,99 Euro pro Monat. Auf all jene, die in dieser Zeit ein aktives Abonnement hatten, traf diese Änderung erst einmal allerdings nicht zu, sie zahlten für ihr Monatsabo weiterhin 14,99 Euro pro Monat.

Im Zuge dessen kündigte DAZN aber an, dass das vorerst nur noch bis Ende Juli so bestehen bleibt - ließ aber offen, mit Kosten in welcher genauen Höhe es folglich weitergeht. Inzwischen steht fest, dass ab dem 1. August auch alle Bestandskunden für ein Monatsabo 29,99 Euro zahlen. Die Mitgliedschaft ist weiterhin monatlich kündbar.

Die Möglichkeit, auch ein Jahresabo abzuschließen, gibt es weiterhin. Wer sich als Bestandskunde dafür entscheidet, zahlt künftig für jede Menge Live-Sport 24,99 Euro pro Monat. Insgesamt sind das 299,88 Euro im Jahr. Hier lag der Betrag bislang bei 12,50 Euro pro Monat respektive 149,99 Euro im Jahr. Die Option, dass man sich das Jahresabo sofort komplett für 274,99 Euro sichert, fällt ab dem 1. August weg. Hier lässt sich ein Abonnement bei DAZN zügig abschließen.

© getty Die Streamingplattform DAZN bietet den Großteil der Champions League an.

DAZN wird seine Bestandsmitglieder über die Preisanpassung 30 Tage vor dem derzeit nächsten Abbuchungszeitpunkt persönlich informieren. Der Streamingdienst überträgt live im Bereich Fußball unter anderem die überwiegende Mehrheit der Champions League, dazu stets freitags und sonntags die Bundesliga, die internationalen Top-Ligen Primera Division, Serie A und Ligue 1 sowie reichlich internationale Pokal-Wettbewerbe und Länderspiele.

Über den Fußball hinaus kommt man auch in den Genuss von US-Sport mit der NBA und der NFL, erleben lässt sich zudem unter anderem Tennis, Boxen, Motorsport, Wintersport, MMA, Rugby, Darts oder Golf. Möglich ist das beispielsweise auch durch die DAZN-Kooperation mit Eurosport, durch die der Streamingdienst auf seiner Plattform sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 im Angebot hat.

DAZN: Wie viel kostet der Streamingdienst ab August für Bestandskunden? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

DAZN: Preise für Bestandskunden ab 1. August 2022