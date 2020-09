DAZN ab sofort auf MagentaTV verfügbar - neue Kooperation

DAZN und MagentaTV sind eine Partnerschaft eingegangen, die DAZN ab sofort auf MagentaTV erhältlich macht. Hier bekommt Ihr alle Details zur neuen Kooperation.

DAZN und MagentaTV: Das bringt die neue Kooperation

DAZN ist ab sofort auch über MagentaTV verfügbar. Fußball-Fans, die ein MagentaTV-Abonnement haben, werden sich deswegen wohl am meisten darüber freuen. Denn: MagentaTV-Kunden können ab sofort unter anderem Spiele der Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Europa League und weitere europäische Topligen (Serie A, Primera Division, Ligue 1) live, im Re-Live und als Highlights auf DAZN sehen.

Fans anderer Sportarten haben jedoch auch Grund sich zu freuen. Denn auch auf das restliche DAZN-Angebot, das Events der NFL, NBA, NHL und MLB beinhaltet, aber auch Motorsport, Boxen, Tennis, Wintersport, Radsport und Kampfsport anbietet, kann zugegriffen werden. Dabei ist egal, ob per Media-Receiver (Generation 401, 601 oder 201) oder per TV-Stick. Das gab das "Netlix des Sports" am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, zeigt sich erfreut über die neue Partnerschaft. "Die Integration von DAZN auf MagentaTV ermöglicht ab sofort noch mehr Sport-Fans unkomplizierten Zugriff auf ihren Lieblingssport. Wir erweitern unser Empfangsportfolio für alle Fans um eine der wichtigsten Plattformen im deutschsprachigen Markt. Kurz vor dem Bundesliga-Start ist das auch für alle Fußball-Fans eine tolle Nachricht."

Was ist DAZN?

DAZN bietet insgesamt über 8.000 Livesport-Übertragungen pro Jahr in HD Qualität an. Kunden genießen auf der Plattform ein umfangreiches Sportangebot, das jederzeit und überall abrufbar ist, sowohl zuhause als auch unterwegs, zeitversetzt oder im Re-Live.

Zu den gezeigten Sportarten gehören unter anderem Fußball, Basketball, Eishockey, American Football, Baseball, Tennis, Wrestling, Darts, Radsport, MMA, Boxen, Wintersport.

Die Sport-Events stehen für einen Preis in Höhe von 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr auf der Plattform abrufbereit. Zuvor hat der Kunde die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

DAZN ist monatlich kündbar und in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Japan, Kanada, den USA, Spanien und Brasilien auf so gut wie allen webfähigen Geräten verfügbar. Etwa auf Smart TVs, Tablets und Smartphones mit Android oder iOS Betriebssystem, Amazon Fire TV, Apple TV und Spielekonsolen (Xbox One, PlayStation 4).

Was ist MagentaTV?

Mit dem TV-Streaming-Anbieter MagentaTV, das zur Deutschen Telekom gehört, können zahlreiche Fernsehsender, Serien, Filme, Dokus und Shows empfangen werden. Sowohl mit MagentaTV-Stick als auch mit Internet und Festnetz kann man sich den Zugriff auf mehrere Streamingdienste verschaffen. Darunter DAZN, Netlix, Prime Video oder Videoload.

Das Angebot mit MagentaTV-Stick kostet monatlich 7,75 Euro und einmalig 49,99 Euro. MagentaTV mit Internet und Festnetz ist mit Kosten in Höhe von 4,87 Euro im Monat, dazu noch 4,82 Euro monatlich für den Media Receiver verbunden. Der zusätzliche Festnetz-und Internetvertrag kostet in den ersten sechs Monaten 19,45 Euro, danach dann 38,95 Euro.