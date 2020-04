Schönstes Tor in der Geschichte der Champions League: Das User-Voting auf Instagram

Cristiano Ronaldos unglaublicher Fallrückzieher gegen Juventus Turin, Arjen Robbens Last-Minute-Tor im Finale gegen den BVB oder Zinedine Zidanes Volley gegen Bayer Leverkusen. Einige Treffer in der Champions League sind legendär und haben Fans sofort vor Augen. Wir wollen nun von Euch wissen, welches das schönste Tor in der CL-Geschichte war.

Was Ihr dafür tun müsst? Ganz einfach. Folgt uns auf Instagram und wählt Euren Favoriten aus.

Wir haben bereits die 16 besten von Euch vorgeschlagenen Treffer zusammengestellt und lassen diese in einem K.o.-System antreten. Instagram-Nutzer können so in der SPOX-Story abstimmen. Welcher Treffer schafft es durch das Achtel-, Viertel- und Halbfinale ins Endspiel? Ihr entscheidet!

Los geht es am 6. April.

Schönstes Champions-League-Tor der Geschichte: Diese Treffer stehen zur Auswahl