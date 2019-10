Teilnahme- und Durchführungsbedingungen #DAZNhelfer- Gewinnspiel

Die Teilnahme am #DAZNhelfer- Gewinnspiel ("Gewinnspiel") und deren Durchführung richtet sich nach den folgenden Bestimmungen.

§ 1 Veranstalter

Das Gewinnspiel wird von der PERFORM Media Deutschland GmbH veranstaltet und durchgeführt.

§ 2 Teilnahme

(1) Teilnahmeberechtigt sind volljährige natürliche Personen, mit Wohnsitz während des Gewinnspielzeitraums nach § 4 in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Minderjährige oder beschränkt Geschäftsfähige Personen bedürfen zu ihrer Teilnahme, sofern diese nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, der Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten oder gesetzlichen Vertreters.

(2) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie auf den Social Media Kanälen der PERFORM Media Deutschland GmbH oder der DAZN Ltd. ein Foto unter dem Hashtag #DAZNhelfer und der Markierung @dazn_de postet, welches zeigt, wie die Person anderen (beispielsweise Familienmitglieder) die OTT-Plattform DAZN erklärt ("Posting"). Pro Person ist nur ein Posting erlaubt. Das Posting darf im Nachhinein nicht bearbeitet werden.

(3) Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos.

§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel

(1) Mitarbeiter der PERFORM Media Deutschland GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die PERFORM Media Deutschland GmbH das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

(3) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(4) Sofern ein Teilnehmer unwahre Personenangaben macht, kann er vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

§ 4 Dauer des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel findet vom 18. Oktober 2019 bis zum 30. Dezember 2019 statt.

§ 5 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Gewinn ist 400 x jeweils 1 DAZNHelfer T-Shirt. Die Gewinner werden durch eine Jury ermittelt, welche alle korrekt durchgeführten Postings nach billigem Ermessen bewertet. Die Gewinner werden von der PERFORM Media Deutschland GmbH direkt über Social Media benachrichtigt und können auf www.spox.com und/oder dem jeweiligen Social Media Kanal namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich einverstanden. Um den Gewinn zu erhalten, muss sich der Gewinner innerhalb von 7 Kalendertagen nach der Gewinnmitteilung per E-Mail an info@spox.com wenden und für den Fall, dass der Postversand des Gewinns gewünschst ist, seine Adresse angeben. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 7 Kalendertagen nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es ein neuer Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von 6 Monaten nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann.

(2) Der im Rahmen des Gewinnspiels als Preis präsentierte Gegenstand ist nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe o.ä. bestehen.

(3) Der Gewinn wird per Spedition, Paketdienst oder Post an die vom Gewinner anzugebende Postadresse versendet. Die Lieferung erfolgt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus. Darüber hinaus anfallende Transportkosten und Zölle hat der Gewinner zu tragen.

(4) Ist die Übermittlung des Gewinnes nicht oder nur unter unzumutbaren Umständen möglich, so erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz. Ebenfalls erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz, wenn der ursprüngliche Gewinn in der präsentierten Ausführung nicht mehr lieferbar ist.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem Falle möglich.

(6) Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden.

(7) Sämtliche mit dem Gewinn einhergehenden Betriebs-, Neben- oder Folgekosten trägt der Gewinner selbst.

(8) Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind unter Angabe des Gewinnspiels innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an die PERFORM Media DeutschlandGmbH zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden werden nicht bearbeitet.

§ 6 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels

Die PERFORM Media Deutschland GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die PERFORM Media Deutschland GmbH insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann die PERFORM Media DeutschlandGmbH von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.

§ 7 Datenschutz

Die PERFORM Media Deutschland GmbH verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf die Datenschutzerklärung [...] verwiesen.

§ 8 Haftung

(1) Die PERFORM Media Deutschland GmbH wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.

(2) Die PERFORM Media Deutschland GmbH haftet nicht für die Insolvenz eines Kooperationspartners sowie die sich hieraus für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels ergebenden Folgen.

(3) Die PERFORM Media Deutschland GmbH haftet nur für Schäden, welche von der PERFORM Media Deutschland GmbH oder einem seiner Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von Kardinalspflichten verursacht wurde. Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit. Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten o.ä., bei Störungen der technischen Anlagen oder des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren.

§ 9 Sonstiges

(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(2) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

(3) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

(4) Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von der PERFORM Media Deutschland GmbH ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.