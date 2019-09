Android-Probleme beheben: So könnt Ihr unsere App wieder nutzen

Liebe User, wir haben am Mittwochnachmittag ein großes technisches Update auf unserer Website durchgeführt. Seither wird SPOX stationär und mobil sicher via https ausgeliefert. Leider wurde in diesem Zusammenhang unsere App in Mitleidenschaft gezogen.

Android-User hatten am Mittwochabend Probleme, die App zu öffnen (iPhone ist nicht betroffen). Unsere Techniker haben mit Hochdruck gearbeitet und seit der Nacht auf Donnerstag steht die Lösung im Playstore bereit: Ihr müsst Eure SPOX-App daher bitte einmal updaten (Version 2.5.2).

Die ungewünschte Weiterleitung von der App-Homepage tritt nicht mehr auf.

Euer Feedback für uns

Sollte es dennoch weiterhin zu Problemen kommen, kontaktiert uns bitte unter der Email-Adresse DL-Produktion@dazn.com.

Außerdem kommt es derzeit noch zu einer Fehlermeldung, wenn Ihr direkt "spox.com" in den Browser eingebt. Dieses Problem könnt Ihr beheben, indem Ihr "www.spox.com" in den Browser eingebt.

Wir entschuldigen uns vielmals bei allen Usern für die Unannehmlichkeiten!

Euer SPOX-Team