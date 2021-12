Teilnahmebedingungen & Datenschutzhinweise "BVB Facebook/Instagram Gewinnspie"

Hier gibt es die Teilnahmebedingungen & Datenschutzhinweise zum "BVB Facebook/Instagram Gewinnspiel".

§1 Veranstalter und verantwortliche Stelle:

Melitta Europa GmbH & Co. KG - Geschäftsbereich Kaffeezubereitung

Ringstraße 99, 32427 Minden, Germany

E-Mail: info@melitta.de

- Im Folgenden kurz "Melitta" und "Veranstalter" genannt - FootballCo Media Limited mit GOAL and Spox (Mediasports Digital Gmbh) - im folgenden "Promotion Partner" genannt

- agiert als Drittpartei zur Promotion und haftet nicht für die Umsetzung des Gewinnspiels.





§2 Teilnehmer

An dem Gewinnspiel sind nur Teilnehmer ab 18 Jahren zugelassen, die einen Wohnsitz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Melitta Unternehmensgruppe und beteiligte Unternehmen sowie deren Angehörige. Eine Teilnahme über Gewinnspielvereine oder automatisierte Dienste ist nicht gestattet.





§3 Teilnahme

Das Gewinnspiel startet am 06.12.2021. Teilnahmeschluss ist der 09.12.2021 um 23:59 Uhr.

Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss der Teilnehmer einen der Gewinnspiel-Postings liken und kommentieren, die am 6.12.2021 auf den Goal Deutschland und Spox Facebook und Instagram Seiten als Beitrag gepostet werden. Im Kommentar unter dem Beitrag muss der Teilnehmer beantworten, wen er am liebsten zum VIP-Erlebnis im Stadion von Borussia Dortmund mitnehmen würde.

Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten ist der Teilnehmer verantwortlich. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Der Veranstalter behält sich weiterhin das Recht vor, die Teilnahmeberechtigung und Identität der Gewinner zu überprüfen.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden sowie das Gewinnspiel hinsichtlich Gestaltung oder Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies im Interesse einer einfachen und sicheren Abwicklung erforderlich ist, insbesondere wenn der planmäßige Ablauf gestört oder behindert wird, wie etwa bei technischen Problemen jeder Art oder HackerAngriffen auf die Teilnahme-Website

Der Teilnehmer erklärt sich mit der Anmeldung zum Gewinnspiel damit einverstanden, dass sein Vor- und Nachname im Falle des Gewinns in Form eines Kommentares öffentlich bekannt gegeben wird.

Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die hier genannten Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise.







§4 Gewinn, Gewinnbenachrichtigung, Gewinnübermittlung

Unter allen Teilnehmern verlost Melitta drei Preise:

1. Peis: 1x Melitta® Barista TS Smart® BVB Edition, 2x VIP-Tickets zum Spiel Borussia Dortmund gegen Greuther Fürth am Mittwoch, 15. Dezember 2021 und ein Meet&Greet auf einen Melitta Kaffee®im VIP-Bereich des Stadions mit BVB-Legende Patrick Owomoyela.

2. Preis: 1x Melitta® Barista TS Smart® BVB Edition und ein aktuelles BVB-Heimtrikot der Saison 21/22.

3. Preis: 1x Melitta® Barista TS Smart® BVB Edition und ein BVB-Fanschal.

Zum 1. Preis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie im Stadion von Borussia Dortmund die 2G+ Regel gilt. Nur vollständig Geimpfte oder Genesene, deren Infektion nicht länger als sechs Monate zurückliegt, die zudem einen tagesaktuellen negativen Bürgertest vorlegen, können den Gewinn antreten bzw. an der Veranstaltung teilnehmen.

Drei (3) Gewinner werden per Losverfahren ermittelt. Pro Teilnehmer ist immer nur ein Gewinn möglich. Eine Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen.

Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt durch eine Direktnachricht auf Facebook bwz. Instagram nach Teilnahmeschluss. Der Gewinner wird aufgefordert, sich per Direktnachricht mit der Nennung des vollständigen Vor- und Zunamen sowie der Adresse zurück zu melden. Zur Annahme des Gewinns muss der Gewinner die Annahme des Gewinns gegenüber dem Veranstalter mittels Direktnachricht auf Instagram erklären. Sollte sich der Gewinner innerhalb von 24 Stunden nach seiner Benachrichtigung nicht melden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner ausgelost.

Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen. Eine Übertragung des Gewinns auf Dritte ist nur mit Zustimmung des Veranstalters möglich.







§5 Haftung

Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Veranstalter von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die auf einer Verletzung von Dritten beruhen, freizustellen, sofern der Teilnehmer diese zu vertreten hat.







§6 Teilnehmerausschluss

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche Angaben gemacht haben, gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen haben, Manipulationen vornehmen oder vornehmen lassen, vom Gewinnspiel auszuschließen.







§7 Social Media Promotion

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest, Snapchat, TikTok, LinkedIn, XING, Spotify oder WhatsApp for Business und wird in keiner Weise von ebendiesen gesponsert, unterstützt oder organisiert.







§8 Streitbeilegungsverfahren

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit.







§9 Rechtsmittel

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Promotion Partner übernimmt keine Haftung für die

Organisation und Durchführung des Gewinnspiels.

§10 Datenschutz

Die verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO ist identisch mit dem Veranstalter des Gewinnspiels

Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten (Teilnehmerdaten) werden für die im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel erforderlichen Zwecke verarbeitet:

• Durchführung des Gewinnspiels,

• Benachrichtigung des Gewinners / der Gewinner,

• Gewinnaushändigung sowie

• Öffentliche Bekanntmachung des Gewinners / der Gewinner.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten für die zuvor genannten Zwecke bzw. zur Erfüllung des Schuldverhältnisses ist der zwischen Veranstalter und Teilnehmer geschlossene Vertrag gemäß Art. 6 Absatz 1 b DSGVO.

Ohne die Verarbeitung der Teilnehmerdaten ist die Sicherstellung der zuvor genannten Zwecke und damit die Teilnahme am Gewinnspiel nicht möglich. Die Teilnehmerdaten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, der Veranstalter zieht für die zuvor genannten Zwecke Dienstleister hinzu.

Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die Teilnehmerdaten gelöscht, sofern nicht eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist (z.B. steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen bei Gewinnern) eine längere Speicherung verlangt. In diesem Fall werden die Teilnehmerdaten erst nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen gelöscht.

Datenschutz-Kontakt: Melitta Data Protection Office, Ringstr. 99, 32427 Minden, Germany, data-protection (at) melitta.com

Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jeder Teilnehmer insbesondere die folgenden Rechte gemäß Art. 7 und Art. 13 ff. DSGVO:





Das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten der eigenen Person sowie auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. • Das Recht auf Datenübertragbarkeit. Sofern die verantwortliche Stelle die personenbezogenen • •Daten auf Grundlage einer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeitet, kann sich der Betroffene die eigenen Daten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen lassen. Sofern der Betroffene die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangt, erfolgt dies nur, soweit dies technisch machbar ist.

• Das Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung. Sofern die verantwortliche Stelle die personenbezogenen Daten des Betroffenen auf Grundlage einer Einwilligung verarbeitet, kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in Textform widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

• Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung. Die verantwortliche Stelle verarbeitet die personenbezogenen Daten des Betroffenen dann nicht mehr, es sei denn, sie kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Betroffenen überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

• Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde. Sofern ein Betroffener der Meinung ist, dass die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch die verantwortliche Stelle den gültigen Gesetzen widerspricht, so kann er bei jeder Datenschutzbehörde eine Beschwerde einreichen.

Um jeden Zweifel auszuschließen, darf der Promotion Partner in seiner Eigenschaft als Promoter des Gewinnspiels keine personenbezogenen Teilnehmerdaten erheben. Melitta ist für alle Teilnehmerdaten im Sinne von §10 verantwortlich.