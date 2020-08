Auch in diesem Jahr gibt es eine neue Version von NBA 2K. Wann das Release-Datum von NBA 2K21 ist, wie viel das Spiel kosten wird und viele weitere Infos bekommt Ihr hier.

In diesem Jahr wird es eine spezielle Mamba Forever Edition in Gedenken an den im Januar bei einem Helikopter-Unglück verstorbenen Kobe Bryant geben.

NBA 2K21: Den Anfang macht die Demo

Aktuell ist noch keine Demo für NBA 2K21 verfügbar, diese wird allerdings aller Voraussicht nach wie jedes Jahr erscheinen.

Spielbar dürften darauf einige der Spielmodi sein, allerdings nicht alle. Ein Demo-Release-Termin im August gilt als wahrscheinlich.

NBA: Wann ist das Release-Datum von NBA 2K21?

Wann genau das komplette Spiel auf dem Markt kommen wird, ist bereits bekannt: Am 4. September stehen die Discs erstmals in de Regalen.

Auch auf welchen Plattformen NBA 2K21 spielbar sein wird, ist bereits veröffentlich worden. So gibt es die neue NBA-Simulation auf der Playstation 4 und 5, auf der Xbox One und Series X und auf Nintendo Switch.

NBA 2K21: Diese Versionen stehen in den Startlöchern

Nach aktuellem Stand wird es drei Versionen geben.

Standard Edition (für Vorbesteller) :

5.000 VC + 5.000 Mein TEAM-Punkte 9 Mein SPIELER-Boosts 10 wöchentliche Pack-Drops Digitale Schuhkollektionen Damian Lillard Digital Goods-Bundle

: Steelbook Edition (für Vorbesteller) :

5.000 VC + 5.000 Mein TEAM-Punkte 9 Mein SPIELER-Boots 10 wöchentliche Pack-Frops Digitale Schuhkollektionen Damian Lillard Digital Goods-Bundle

: Mamba Forever Edition :

100.000 VC + 10.000 Mein TEAM-Punkte+ 10 Mein TEAM-Token 60 Skill-Boosts Insgesamt 40 Mein TEAM-Packs: 10 an Tag 1 / 30 im Laufe von 10 Wochen / (3 pro Woche) 2 Saphir Mein TEAM-Karten: Damian Lillard & Zion Williamson Mein SPIELER Schuhkollektionen KOBE FOREVER-Inhalte: 5 Kobe Mein SPIELER-Schuhe / 3 Kobe Mein SPIELER-Trikots / Black Mamba Mein SPIELER-Kit (Trikot/Shorts) / Kobe Rookie Laker Mein TEAM-Trikots (Heim/Auswärts) / Eigene Black Mamba Mein TEAM-Trikots (Heim/Auswärts) / Kobe Saphir auf Rubin Evo-Karte / 5 Kobe Mein TEAM-Schuhe.

:

So sieht das Cover von NBA 2K21 aus

Auf der Standard Edition wird Damian Lillard zu sehen sein. Der Guard der Portland Trail Blazers löst damit Anthony Davis als Coverstar ab.

Dies gilt allerdings nur für die Cover der Playstation 4-, Nintendo Switch- und Xbox One-Spiele. Bei den Next-Gen-Spiele (Playstation 5 und Xbox Series X) ist Zion Williamson vorne drauf.

Die Mamba Forever Edition wird wenig verwunderlich Kobe Bryant als Coverstar zieren.

