Skatebaord: Neuauflage von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 angekündigt

Die beiden legendären Videospiele Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 kommen als Remaster erneut auf den Markt. Dies gab Videospiel-Entwickler Activision in einem Ankündigung-Trailer bekannt. Der Titel erscheint am 4. September 2020 für die Playstation 4, Xbox One und den PC.

Neben sämtlichen 19 Leveln aus den Originalteilen können Gamer auch auf die 17 vertrauten Skater zurückgreifen - unter anderem dazu gehören Steve Caballero, Bob Burnquist, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg oder auch Tony Hawk.

Zudem gibt es zahlreiche Tricks und Moves, die erst in den späteren Teilen hinzugefügt wurden. Auch der Soundtrack wird zu großen Teilen aus den bereits bekannten Skate-Klassikern bestehen. Zu den Spielmodi gehört auch ein Multiplayer-Modus, der lokal im Splitscreen und auch online genutzt werden kann. Außerdem können eigene Skater sowie Parks kreiert und online geteilt werden.

Der erste Teil der insgesamt fünf Teile umfassenden und mehrfach ausgezeichneten Serie erschien im Jahr 1999 und gilt als einer der Wegbereiter der Entwicklung des 3D-Gameplays. Mit Tony Hawk's Underground, American Wasteland oder RIDE entstanden mehrere Ableger. Mit THPS 5 wurde das bisher letzte Spiel im Jahr 2015 herausgegeben.