VBL in FIFA 20: Das sind die Top-Partien der fünften Woche

Das Kellerduell in der Virtual Bundesliga (VBL) steht an. Schlusslicht Wiesbaden muss gegen die Hertha ran, während Greuther Fürth mit einem Sieg gegen Bochum den Anschluss an die Spitze halten kann.

Kellerduell in der VBL Arena

Platz 20 gegen Platz 22 oder Hertha BSC gegen SV Wehen Wiesbaden.

Zumindest von den Berlinern hätte man zu diesem Zeitpunkt deutlich mehr erwartet.

Elias "Elias97" Nerlich konnte bisher nur drei der neun Spiele auf der Playstation für sich entscheiden. In dieser Woche gab es gegen Holstein Kiel nur ein Unentschieden.

Bei Leon "Blackarrow" Aussieker sieht es auf der Xbox nicht besser aus. Er konnte ebenfalls nur drei von neun Spielen gewinnen und verlor diese Woche sogar gegen die Kieler deutlich mit 1-4.

SV Wehen Wiesbaden wird sich mit einer breiten Brust präsentieren. Der Grund: Am vergangenen Montag konnten sie zwei von drei Partien gegen SV Darmstadt 98 gewinnen.

Der Wiesbadener Nico "Juice" Dernek verlor gegen Luca "LucaB3rna" Bernhard mit 1-3. Simon "Bremo" Döring konnte mit einem 2-0 die ersten drei Zähler einfahren.

Im Doppel gelang Juice mit Alexander "Bono" Rauch dann noch der Gesamtsieg für den SV Wehen Wiesbaden.

Wer hat seine Nerven im Griff und kann sich live im Fernsehen behaupten? Hertha BSC oder SV Wehen Wiesbaden?

Verfolgerduell bei der VBL

SpVgg Greuther Fürth muss gegen den VfL Bochum ran. Die Bochumer, die auf dem 15. Platz stehen, sitzen den Kleeblättern (Platz 13) im Nacken.

Die Fürther waren vor zwei Wochen bereits in der Live-Sendung, haben aber keine guten Erinnerungen daran.

Im zwei gegen zwei mussten sie sich in der letzten Sekunde im Frankenderby gegen die Nürnberger geschlagen geben.

Auf der Playstation muss Fabio "Fifabio97" Sabbagh ran. In den vergangenen drei Spieltagen war bei ihm alles dabei. Ein Sieg gegen die Stuttgarter, ein torloses Unentschieden gegen die Borussen und zuletzt ein 0-2 gegen die Hamburger am vergangenen Montag. Bei der letzten Sendung konnte Fifabio97 stark performen. Kann er an seine letzte TV-Performance anknüpfen?

Christian "xImpact10" Judt muss jetzt abliefern. Er hat letzte Woche beide Spiele verloren, konnte aber am vergangenen Montag gegen die Hamburger gewinnen.

Im Doppel holten sie immerhin fünf von möglichen neun Punkten und stehen somit auf dem 13. Platz. Jetzt müssen sie gegen den VfL Bochum ran.

Der Tabellenfünfzehnte ist ein direkter Verfolger der Fürther und hat mit Alexander "Xander" Steinmetz einen gefährlichen Spieler, der mit seinen 22 geschossenen Toren auch dieses Mal wieder auf Torjagd gehen wird.

Besonders schlecht läuft es diese Woche bei Jan-Luca "Bassinho" Bass. Am Montag musste er gegen RB Leipzig ran und ging mit einem 0-4 klar unter.

Ein Sieg bedeutet für die Bochumer eine Art von Befreiung aus der roten Zone.

Die Fürther hoffen mit den möglichen neun Punkten auf eine Top-6-Platzierung.

Begegnungen im Überbliick:

Hertha BSC - SV Wehen Wiesbaden

Playstation:

Elias97 VS Juice

Xbox:

Blackarrow VS Bremo

Doppel:

Blackarrow & Elias97

VS

Bono Rauch & Bremo

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum

Playstation:

Fifabio97 VS Xander

Xbox:

xImpact10 VS Bassinho

Doppel:

Fifabio97 & xImpact10

VS

VfLXander1848 & VfLBassinho1848

Beide Partien gibt es in der Konferenzschaltung am Donnerstag ab 22:15 Uhr LIVE auf ProSieben MAXX.