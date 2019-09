FIFA 20, Preis und Kosten: Wie viel kostet das neue Spiel?

Am Freitag kommt FIFA 20 offiziell auf den Markt - doch wie viel kostet das neue Spiel eigentlich? SPOX zeigt Euch die Preise für alle Konsolen.

Außerdem findet Ihr hier alle Unterschiede zwischen den Versionen und wer die besten Spieler in FIFA 20 sind.

FIFA 20: Erscheinungsdatum, Release, Veröffentlichung

Angezockt werden kann FIFA 20 bereits seit dem 10. September, da veröffentlichte EA Sports die Demo. Die Test-Version enthält sechs Mannschaften und den VOLTA-Modus, der die FIFA-Street-Reihe wieder aufleben lässt.

Am 27. September ist es dann so weit, die Standard Version kommt auf den Markt. Dies ist traditionell der Start für die meisten Zocker in das neue FIFA. Alle Release-Daten im Überblick:

Event Datum Release FIFA 20-Demo 10. September 2019 Release FIFA 20 Champions- und Ultimate Edition 24. September 2019 Release FIFA 20 Standard Edition 27. September 2019

FIFA 20: Die Spieler mit dem höchsten Potential - Top-Stars und einige Geheimtipps © getty 1/21 Für diejenigen FIFA-Zocker, die sich Jahr für Jahr durch den Karrieremodus kämpfen, sind die Spieler mit dem höchsten Potential besonders interessant. Und die Top 20 zeigt: Neben den Top-Stars sind dort auch einige Geheimtipps zu finden. © getty 2/21 PLATZ 12: Dominik Szoboszlai (RB Salzburg, ZOM) - Potential: 89 (aktuell: 74) © getty 3/21 PLATZ 12: Sandro Tonali (Brescia Calcio, ZDM) - Potential: 89 (aktuell: 75) © getty 4/21 PLATZ 12: Rodrygo (Real Madrid, LF) - Potential: 89 (aktuell: 76) © getty 5/21 PLATZ 12: Moise Kean (FC Everton, ST) - Potential: 89 (aktuell: 76) © getty 6/21 PLATZ 12: Lucas Paqueta (AC Mailand, ZOM) - Potential: 89 (aktuell: 79) © getty 7/21 PLATZ 12: Houssem Aouar (Olympique Lyon, ZM) - Potential: 89 (aktuell: 81) © getty 8/21 PLATZ 12: Lautaro Martinez (Inter Mailand, ST) - Potential: 89 (aktuell: 81) © getty 9/21 PLATZ 12: Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool, RV) - Potential: 89 (aktuell: 85) © getty 10/21 PLATZ 12: Luka Jovic (Real Madrid, ST) - Potential: 89 (aktuell: 83) © getty 11/21 PLATZ 10: Phil Foden (Manchester City, ZM) - Potential: 90 (aktuell: 76) © getty 12/21 PLATZ 10: Ousmane Dembele (FC Barcelona, RF) - Potential: 90 (aktuell: 84) © getty 13/21 PLATZ 9: Frenkie de Jong (FC Barcelona, ZM) - Potential: 91 (aktuell: 85) © getty 14/21 PLATZ 4: Vinicius Jr. (Real Madrid, LF) - Potential: 92 (aktuell: 79) © getty 15/21 PLATZ 4: Jadon Sancho (Borussia Dortmund, RM) - Potential: 92 (aktuell: 84) © getty 16/21 PLATZ 4: Kai Havertz (Bayer Leverkusen, ZOM) - Potential: 92 (aktuell: 84) © getty 17/21 PLATZ 4: Gianluigi Donnarumma (AC Mailand, TW) - Potential: 92 (aktuell: 85) © getty 18/21 PLATZ 4: Leroy Sane (Manchester City, LF) - Potential: 92 (aktuell: 86) © getty 19/21 PLATZ 2: Joao Felix (Atletico Madrid, MS) - Potential: 93 (aktuell: 80) © getty 20/21 PLATZ 2: Matthijs de Ligt (Piemonte Calcio, IV) - Potential: 93 (aktuell: 85) © getty 21/21 PLATZ 1: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, ST) - Potential: 95 (aktuell: 89)

FIFA 20: Preis, Kosten

Wie in jedem Jahr lässt sich EA Sports einen früheren Zugriff auf FIFA kräftig entlohnen. Ganze 20 beziehungsweise 30 Euro teurer als die Standard Version sind die Champions und Ultimate Edition.

Konsole Standard Edition (Preis in Euro) Champions Edition (Preis in Euro) Ultimate Edition (Preis in Euro) PS4 69,99 89,99 99,99 Xbox One 69,99 89,99 99,99 PC 59,99 - 89,99 Nintendo Switch 49,99 - -

FIFA 20: Champions und Ultimate Edition

Die beiden teureren Editionen bieten einige Besonderheiten. Der Überblick:

Champions Edition:

Drei Tage Vorabzugriff

Bis zu zwölf Seltene Gold-Packs für FIFA 20 Ultimate Team (12 Wochen lang wöchentlich jeweils eins)

Wähle eins von fünf mittleren ICON-Leihobjekten für fünf FUT-Partien

Special-Edition-FUT-Trikots

Ultimate Edition:

Drei Tage Vorabzugriff

Bis zu 24 Seltene Gold-Packs für FIFA 20 Ultimate Team (12 Wochen lang wöchentlich jeweils zwei)

Wähle eins von fünf mittleren ICON-Leihobjekten für fünf FUT-Partien

Special-Edition-FUT-Trikots

FIFA 20: Das sind die 23 "Ones to Watch"-Player bei Ultimate Team © getty 1/26 EA Sports hat am Dienstag die 23 "Ones To Watch"-Spieler bei FIFA 20 vorgestellt. SPOX erklärt euch, was diese OTW-Karten bei FUT können und welche Spieler in diesem Jahr im Blickpunkt stehen. Darunter sind auch je zwei Neuzugänge von Bayern und dem BVB. © EA Sports FIFA 2/26 Die "Ones To Watch"-Spieler sind allesamt Spieler, die im Sommer durch große Vereinswechsel für Aufsehen gesorgt haben. Das Besondere an einer OTW-Karte ist, dass ihr Rating ansteigt, wenn der Spieler in der Realität gute Leistungen zeigt. © getty 3/26 Wird ein Spieler beispielsweise für das Team of the Week nominiert, wird die OTW-Karte an die Stärke der neuen Special Card angepasst und bleibt anschließend konstant. Das sind die 23 "Ones To Watch"-Spieler bei FIFA 20. © getty 4/26 EDEN Hazard (Real Madrid): Rating von 91. © getty 5/26 ANTOINE GRIEZMANN (FC Barcelona): Rating von 89. © getty 6/26 PHILIPPE COUTINHO (FC Bayern München): Rating von 86. © getty 7/26 FRENKIE DE JONG (FC Barcelona): Rating von 86. © getty 8/26 MAURO ICARDI (PSG): Rating von 85. © getty 9/26 ROMELU LUKAKU (Inter Mailand): Rating von 85. © getty 10/26 RODRI (Manchester City): Rating von 85. © getty 11/26 MATTHIJS DE LIGT (Juventus): Rating von 85. © getty 12/26 LUCAS HERNANDEZ (FC Bayern München): Rating von 84. © getty 13/26 JULIAN BRANDT (Borussia Dortmund): Rating von 84. © getty 14/26 LUKA JOVIC (Real Madrid): Rating von 83. © getty 15/26 NICOLAS PEPE (FC Arsenal): Rating von 83. © getty 16/26 PABLO SARABIA (PSG): Rating von 83. © getty 17/26 SEBASTIEN HALLER (West Ham United): Rating von 83. © getty 18/26 WISSAM BEN YEDDER (AS Monaco): Rating von 83. © getty 19/26 HARRY MAGUIRE (Manchester United): Rating von 82. © getty 20/26 THORGAN HAZARD (Borussia Dortmund): Rating von 82. © getty 21/26 HIRVING LOZANO (SSC NEAPEL): Rating von 82. © getty 22/26 JOAO FELIX (Atletico Madrid): Rating von 80. © getty 23/26 NICOLO BARELLA (Inter Mailand): Rating von 80. © getty 24/26 AARON WAN-BISSAKA (Manchester United): Rating von 79. © getty 25/26 CHRISTIAN PULISIC (FC Chelsea): Rating von 79. © getty 26/26 JOELINTON (Newcastle United): Rating von 78.

FIFA 20: Der neue Modus VOLTA

Neu in FIFA 20 ist der Modus VOLTA. Obwohl er so ganz neu auch wieder nicht ist, denn angelehnt ist der Modus an die FIFA-Street-Reihe. Auf authentischen Kleinfeldplätzen und Hochhausdächern könnt Ihr mit Euren Lieblingskickern virtuell wieder Trickserein ausleben und Wunder-Tore schießen.

In VOLTA spielbar sind alle in FIFA verfügbaren Spieler und Spielerinnen. Zusätzlich könnt Ihr neue Avatare zu erstellen und sie mit selbstgewählten Frisuren oder Tattoos ausstatten.

Die Top 10 der Spieler in FIFA 20

Ganz nach oben hat es bei der Gesamtstärke mal wieder Lionel Messi geschafft, dieses Mal muss sich der Argentinier den Platz an der Sonne allerdings nicht mit seinem Dauerrivalen CR7 teilen.