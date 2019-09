FIFA 20, Release heute: Preis, Spiele, Konsolen

Mit FIFA 20 kommt heute der neueste Ableger des Fußballsimulators von EA Sports auf den Markt. Das Spiel bringt einige Neuerungen. Hier bei SPOX findet Ihr alle Details zum Release, sowie die wichtigsten Infos zu den Preisen, Konsolen und Spielmodi.

FIFA 20: EA Sports leakt neues Game

Endlich ist es soweit: Die Standard Edition des neuen FIFA kommt auf den Markt und damit steht das Game auch all jenen zur Verfügung, denen die Luxus-Ausführung zu teuer war. Bereits seit zwei Wochen konnten FIFA-Enthusiasten ja bereits mit der Demoversion in das Spiel schnuppern und somit einen ersten Blick in das Game erhaschen. Heute, am Freitag, den 27. September ist es nun endlich soweit und FIFA 20 ist in den Läden erhältlich.

Event Datum Release FIFA 20-Demo 10. September 2019 Release FIFA 20 Champions- und Ultimate Edition 24. September 2019 Release FIFA 20 Standard Edition 27. September 2019

FIFA 20: Die Preise für PS4, Xbox One und Co.

Bei FIFA 20 ließ sich der Hersteller EA Sports nicht lumpen und veröffentlichte gleich drei verschiedene Ausführungen, bei denen für jeden etwas geboten ist. Neben der Standard Edition, für die Ihr wie üblich knapp 70 Euro blechen müsst, könnt Ihr ebenso gut auf die Champions- und Ultimate Edition ausweichen.

Mit diesen habt Ihr exklusiven Zugriff auf nur Euch vorbehaltene In-Game-Features wie zusätzliche Goldpacks für FIFA Ultimate Team, sowie 3 Tage Vorabzugriff auf das Spiel, der Euch jetzt, wo das Spiel für alle auf dem Markt ist, natürlich nicht mehr viel bringt. Für beide "Luxus-Varianten" zahlt Ihr entsprechend Aufpreis. Eine Übersicht mit allen Preisen haben wir hier für Euch zusammengestellt:

Konsole Standard Edition (Preis in Euro) Champions Edition (Preis in Euro) Ultimate Edition (Preis in Euro) PS4 69,99 89,99 99,99 Xbox One 69,99 89,99 99,99 PC 59,99 - 89,99 Nintendo Switch 49,99 - -

FIFA 20: VOLTA-Modus und überarbeitete Karriere

Für FIFA 20 hat sich EA Sports etwa ganz besonderes einfallen lassen und bringt mit VOLTA das FIFA-Streets-Erlebnis wieder zurück auf Eure Konsole. Hier könnt Ihr in acht verschiedenen Modi wie im 3-gegen-3, 5-gegen-5, Survival oder Futsal die Hochhausdächer und Unterführungen dieser Welt unsicher machen.

Sogar eine kleine Story hat EA für Euch kreiert, in der Ihr Euren eigenen Pro erstellen könnt und Euch in VOLTA in unterschiedlichen Ligen und Disziplinen unter Beweis stellen müsst.

Auch im Karrieremodus gibt es eine Änderung. In den Vorgängerversionen von FIFA 20 gab es für Spieler nur ein festgeschriebenes Potenzial, das mit der Zeit auch erreicht wurde, niemals aber überschritten werden konnte. Damit ist nun Schluss, denn in der neuen Ausgabe passt sich das Potenzial an die Leistungen auf dem Platz an. Schießt Euer Profi z.B. 40 Tore in der Saison, so wirkt sich dies positiv auf seinen Gesamtwert aus und lässt sein Potenzial nochmal ansteigen.

FIFA 20 Ratings: Das sind die 100 besten Spieler © getty 1/101 Am 27. September hat das Warten eine Ende - FIFA 20 kommt offiziell auf den Markt. Vor dem Release hat EA Sports die Top 100 Spieler Ratings veröffentlicht. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/101 Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy, Sturm): 85. © getty 3/101 Bruno Fernandes (Sportig Lissabon, Offensives Mittelfeld): 85. © getty 4/101 Saul (Atletico Madrid, Zentrales Mittelfeld): 85. © getty 5/101 Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Offensives Mittelfeld): 85. © getty 6/101 Allan (SSC Neapel, Zentrales Mittelfeld): 85. © getty 7/101 Rodri (Manchester City, Defensives Mittelfeld): 85. © getty 8/101 Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom, Zentrales Mittelfeld): 85. © getty 9/101 Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid, Innenverteidigung): 85. © getty 10/101 Blaise Matuidi (Juventus Turin, Defensives Mittelfeld): 85. © getty 11/101 Kostas Manolas (AS Rom, Innenverteidigung): 85. © getty 12/101 Koke (Atletico Madrid, Rechtes Mittelfeld): 85. © getty 13/101 Mauro Icardi (Paris Saint-Germain, Sturm): 85. © getty 14/101 Dani Carvajal (Real Madrid, Rechte Verteidigung): 85. © getty 15/101 Romelu Lukaku (Inter Mailand, Sturm): 85. © getty 16/101 David Alaba (FC Bayern München, Linke Verteidigung): 85. © getty 17/101 Alejandro Gomez (Atalanta Bergamo, Offensives Mittelfeld): 85. © getty 18/101 Niklas Süle (FC Bayern München, Innenverteidigung): 85. © getty 19/101 Alex Sandro (Juventus Turin, Linke Verteidigung): 85. © getty 20/101 Fabinho (FC Liverpool, Defensives Mittelfeld): 85. © getty 21/101 Matthijs de Ligt (Juventus Turin, Innenverteidigung): 85. © getty 22/101 Frenkie de Jong (FC Barcelona, Zentrales Mittelfeld): 85. © getty 23/101 Axel Witsel (Borussia Dortmund, Defensives Mittelfeld): 85. © getty 24/101 Andrew Robertson (FC Liverpool, Linke Verteidigung): 85. © getty 25/101 Raphael Varane (Real Madrid, Innenverteidigung): 85. © getty 26/101 Gianluigi Donnarumma (AC Mailand, Tor): 85. © getty 27/101 Marcelo (Real Madrid, Linke Verteidigung): 85. © getty 28/101 James Rodríguez (Real Madrid, Offensives Mittelfeld): 85. © getty 29/101 Daniel Parejo (FC Valencia, Zentrales Mittelfeld): 86. © getty 30/101 Wojciech Szczesny (Juventus Turin, Torwart): 86. © getty 31/101 Isco (Real Madrid, Offensives Mittelfeld): 86. © getty 32/101 Ciro Immobile (Lazio Rom, Sturm): 86. © getty 33/101 Philippe Coutinho (FC Bayern München, Linker Flügel): 86. © getty 34/101 Thomas Müller (FC Bayern München, Offensives Mittelfeld): 86. © getty 35/101 Milan Skriniar (Inter Mailand, Innenverteidigung): 86. © getty 36/101 Samuel Umtiti (FC Barcelona, Innenverteidigung): 86. © getty 37/101 Ivan Rakitic (FC Barcelona, Zentrales Mittelfeld): 86. © getty 38/101 Marco Veratti (Paris Saint-Germain, Zentrales Mittelfeld): 86. © getty 39/101 Roberto Firmino (FC Liverpool, Mittelsturm): 86. © getty 40/101 Marquinhos (Paris Saint-Germain, Innenverteidigung): 86. © getty 41/101 Alexandre Lacazette (FC Arsenal, Sturm): 86. © getty 42/101 Miralem Pjanic (Juventus Turin, Zentrales Mittelfeld): 86. © getty 43/101 Leroy Sane (Manchester City, Linker Flügel): 86. © getty 44/101 Leonardo Bonucci (Juventus Turin, Innenverteidigung): 86. © getty 45/101 Angel Di Maria (Paris Saint-Germain, Rechter Flügel): 86. © getty 46/101 Joshua Kimmich (FC Bayern München, Rechter Verteidiger): 86. © getty 47/101 Keylor Navas (Paris Saint-Germain, Tor): 87. © getty 48/101 Karim Benzema (Real Madrid, Sturm): 87. © getty 49/101 Bernardo Silva (Manchester City, Rechter Flügel): 87. © getty 50/101 Casemiro (Real Madrid, Defensives Mittelfeld): 87. © getty 51/101 Fernandinho (Manchester City, Defensives Mittelfeld): 87. © getty 52/101 Lorenzo Insigne (SSC Neapel, Mittelsturm): 87. © getty 53/101 Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur, Innenverteidigung): 87. © getty 54/101 Heung-min Son (Tottenham Hotspur, Mittelsturm): 87. © getty 55/101 Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur, Innenverteidigung): 87. © getty 56/101 Aymeric Laporte (Manchester City, Innenverteidigung): 87. © getty 57/101 Thaigo Silva (Paris Saint-Germain, Innenverteidigung): 87. © getty 58/101 Mats Hummels (Borussia Dortmund, Innenverteidigung): 87. © getty 59/101 Jordi Alba (FC Barcelona, Linke Verteidigung): 87. © getty 60/101 Thiago (FC Bayern München, Zentrales Mittelfeld): 87. © getty 61/101 Dries Mertens (SSC Neapel, Mittelsturm): 87. © getty 62/101 Pierre-Emerick Aubameyang (FC Arsenal, Sturm): 88. © getty 63/101 Sadio Mane (FC Liverpool, Linker Flügel): 88. © getty 64/101 Raheem Sterling (Manchester United, Rechter Flügel): 88. © getty 65/101 Paulo Dybala (Juventus Turin, Offensives Mittelfeld): 88. © getty 66/101 Paul Pogba (Manchester United, Zentrales Mittelfeld): 88. © getty 67/101 Marco Reus (Borussia Dortmund, Offensives Mittelfeld): 88. © getty 68/101 Toni Kroos (Real Madrid, Zentrales Mittelfeld): 88. © getty 69/101 Manuel Neuer (FC Bayern München, Tor): 88. © getty 70/101 Hugo Lloris (Tottenham Hotspur, Tor): 88. © getty 71/101 Samir Handanovic (Inter Mailand, Tor): 88. © getty 72/101 Gerard Pique (FC Barcelona, Innenverteidigung): 88. © getty 73/101 Ederson (Manchester City, Tor): 88. © getty 74/101 Diego Godin (Atletico Madrid, Innenverteidigung): 88. © getty 75/101 Edison Cavani (Paris Saint-Germain, Sturm): 88. © getty 76/101 Christian Eriksen (Tottenham Hotspur, Offensives Mittelfeld): 88. © getty 77/101 David Silva (Manchester City, Offensives Mittelfeld): 88. © getty 78/101 Thibaut Courtois (Real Madrid, Tor): 88. © getty 79/101 N'Golo Kante (FC Chelsea, Defensives Mittelfeld): 89. © getty 80/101 Sergio Agüero (Manchester City, Sturm): 89. © getty 81/101 Kalidou Koulibaly (SSC Neapel, Innenverteidigung): 89. © getty 82/101 Robert Lewandowski (FC Bayern München, Sturm): 89. © getty 83/101 Giorgio Chiellini (Juventus Turin, Innenverteidigung): 89. © getty 84/101 Sergio Ramos (Real Madrid, Innenverteidigung): 89. © getty 85/101 Alisson Becker (FC Liverpool, Tor): 89. © getty 86/101 David de Gea (Manchester United, Tor): 89. © getty 87/101 Sergio Busquets (FC Barcelona, Defensives Mittelfeld): 89. © getty 88/101 Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, Sturm): 89. © getty 89/101 Antoine Griezmann (FC Barcelona, Mittelsturm): 89. © getty 90/101 Luis Suarez (FC Barcelona, Sturm): 89. © getty 91/101 Harry Kane (Tottenham Hotspur, Sturm): 89. © getty 92/101 Luka Modric (Real Madrid, Zentrales Mittelfeld): 90. © getty 93/101 Virgil van Dijk (FC Liverpool, Innenverteidigung): 90. © getty 94/101 Mohamed Salah (FC Liverpool, Rechter Flügel): 90. © getty 95/101 Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona, Tor): 90. © getty 96/101 Jan Oblak (Atletico Madrid, Tor): 91. © getty 97/101 Kevin De Bruyne (Manchester City, Offensives Mittelfeld): 91. © getty 98/101 Eden Hazard (Real Madrid, Linker Flügel): 91. © getty 99/101 Neymar (Paris Saint-Germain, Linker Flügel): 92. © getty 100/101 Cristiano Ronaldo (Juventus Turin, Sturm): 93. © getty 101/101 Lionel Messi (FC Barcelona, Rechter Flügel): 94.

FIFA 20, Ratings: Die besten Spieler der Fußballsimulation

Der frisch gebackene Weltfußballer Lionel Messi steht ein weiteres Mal ganz oben an der Liste mit den besten Spielern in FIFA. Dicht gefolgt von Cristiano Ronaldo, der dieses Jahr jedoch nicht im Trikot von Juventus Turin spielen wird. EA hat sich die Rechte am italienischen Rekordmeister nämlich nicht sichern können, weshalb die Alte Dame in FIFA 20 nun auf Piemonte Calcio umgetauft wurde.