Die neuen Apps, neue Kommentarfunktion und technische Änderungen: Was sich bei SPOX ändert

Die neuen Apps:

Wir haben in den vergangenen Tagen im Apple- und dem Google-Play-Store mit dem Roll-Out der neuen SPOX-Apps begonnen. Da die Apps auf beiden Plattformen fehler- und absturzfrei laufen, halten wir es nun an der Zeit, die alten Apps in ihren wohlverdienten Ruhestand zu schicken. Nutzer der SPOX-App auf iOS müssen sich ab Mittwoch, 11.12.2024 die neue App herunterladen, wenn sie SPOX weiter auf der App konsumieren wollen. Android-Nutzer können zwar weiterhin die alte App lesen, allerdings wird diese von uns ab dem 11.12.2024 nicht mehr aktualisiert.

Die neuen Apps bringen einige Veränderungen mit sich, die wir euch im Folgenden vorstellen wollen.

Neue Navigation - Wie navigiere ich durch die neuen Apps?