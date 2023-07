Bundesliga-Saison 2023/24: So sieht das Programm der Bundesligisten aus

ADVERTORIAL: In der vergangenen Woche hat die DFL die Spielpläne für die neue Bundesliga-Saison 2023/24 veröffentlicht. Doch wie sehen die Spielpläne aus? Hat es einen Verein besonders schwer oder leicht erwischt?

Der FC Bayern München startet mit den Partien in Bremen und gegen den FC Augsburg mit einem vermeintlich leichteren Auftaktprogramm in die neue Saison. Erst danach nimmt auch für den deutschen Rekordmeister der Spielplan langsam Fahrt auf. Mit Angstgegner Borussia M'gladbach und Bayer 04 Leverkusen kommen dann die ersten schwierigeren Gegner auf die Münchner zu.

© getty

RB Leipzig mit ersten Härtetests - Union & Freiburg mit annehmbaren Programmen

Anders sieht die Lage beim amtierenden Pokalsieger aus Leipzig aus. Die Sachsen spielen zunächst bekanntlich den Supercup gegen den FC Bayern aus und auch in der Liga geht es direkt rund. Bereits das erste Ligaspiel 2023/24 hat es mit Bayer 04 Leverkusen in sich und ist ein Duell zweier Champions-League-Anwärter. Mit Begegnungen gegen Union Berlin, den FC Augsburg, Borussia M'gladbach sowie den FC Bayern München werden die ersten Wochen der neuen Saison ein erster Härtetest für das stark veränderte Team von Marco Rose.

In Berlin schwebt man unterdessen nach dem Einzug in die Champions League weiterhin auf Wolke sieben. Und auch der Spielplan für die neue Saison ist für die Unioner durchaus annehmbar geworden. Der Start in die Spielzeit ist für die Köpenicker absolut in Ordnung, lediglich zur Mitte der jeweiligen Halbserien wird es durchaus knackig, wenn man innerhalb von fünf Spieltagen auf die Eintracht, Leverkusen, die Bayern sowie Borussia M'gladbach trifft.

Beim SC Freiburg nimmt man die Dinge bekanntlich ohnehin so wie sie kommen, groß gemeckert wird hier eher selten. Und viel zu meckern gibt es auch angesichts des neuen Spielplans nicht. Lediglich zwei Phasen könnten für die Freiburger schwierig werden. So spielt man ab Spieltag vier innerhalb von vier Spieltagen gegen Dortmund, Frankfurt und die Bayern. Zudem warten ab Spieltag neun Leverkusen, Gladbach und Leipzig hintereinander. Angesichts der englischen Wochen für Streichs Team eine wahre Herausforderung.

Ausgewogener Spielplan für Wolfsburg - Eintracht startet mit zwei Derbys

Xabi Alonso und seine Leverkusener starten ebenfalls mit einem kniffligen Auftaktprogramm in die neue Spielzeit. Nach dem Heimspiel gegen RB Leipzig folgen an den ersten vier Spieltagen noch die direkten Aufeinandertreffen mit Borussia M'gladbach sowie dem FC Bayern. Erst danach wird der Spielplan etwas entspannter für die Werkself. So weiß man allerdings schon früh in der Saison, wo man leistungstechnisch steht und was man in der Saison erreichen kann.

Die neue Spielzeit beginnt für die SGE direkt knüppeldick mit zwei echten Highlights. Sowohl am ersten Spieltag gegen den SV Darmstadt 98 als auch am zweiten Spieltag beim 1.FSV Mainz 05 kommt es zu heißen Derbys, stimmungstechnisch ist direkt einiges zu erwarten. Ansonsten hat es der neue Spielplan gut mit der Eintracht gemeint, lediglich der Saisonendspurt mit vier Spielen in Folge gegen die Bayern, Leverkusen, M'gladbach und Leipzig ist alles andere als leicht.

Die Wölfe von Niko Kovac können sich über einen sehr ausgewogenen Spielplan freuen. Lediglich vom Spieltag vier bis sechs beziehungsweise 21 bis 23 warten mit Union, dem BVB und der Eintracht drei schwere Aufgaben in Folge, ansonsten bietet der neue Spielplan einiges an Abwechslung und könnte beim Erreichen des internationalen Geschäfts am Ende ein Vorteil sein.