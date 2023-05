Die zehn besten Apps für Sportwetten in Deutschland

ADVERTORIAL: Welcher Wettanbieter hat die beste Wett-App? Alle Wettanbieter Apps im detaillierten Check und direktem Vergleich mit Bewertung.

In den vergangenen Jahren sind nicht nur in Deutschland, sondern weltweit Apps sämtlicher Art beliebt geworden. Schließlich bieten sie gegenüber der mobilen Version von Webseiten eine Vielzahl an Vorteilen.

Dieser Trend hat auch bei Sportwetten Apps Einzug gehalten, wodurch jederzeit und von jedem Standort aus Sportwetten schnell und einfach platziert werden können. Doch nicht jeder Wettanbieter bietet eine solche App an und manche Apps sind ebenso besser als andere. Doch welche sind die zehn besten Sportwetten Apps für Sportwetten in Deutschland? Eine Analyse der verfügbaren Sportwetten Apps in Deutschland in Zusammenarbeit mit MyWettanbieter.de.

Beste Sportwetten Apps 2023

Hinweis: Alle aufgelisteten Wettanbieter verfügen über eine gültige Glücksspiellizenz in Deutschland und stehen daher Kunden:innen legal zur Verfügung.

Die besten Sportwetten Apps 2023 im Check

Im Vorfeld des Sportwetten App Vergleichs wurden Kriterien festgelegt, um alle Sportwetten Apps miteinander vergleichen und bewerten zu können. Das Hauptaugenmerk lag hier zweifellos auf der Benutzerfreundlichkeit, denn primär sollte sich jeder Wettfan in einer App zurechtfinden und ohne Probleme Wetten platzieren können. Auch eine saubere und leicht verständliche Navigation ist hier wünschenswert.

Ebenso von Bedeutung waren die Features der Anbieter, denn natürlich möchte man als Kunde oder Kundin den Cashout nutzen oder Spiele live verfolgen können. Ist das nicht gegeben, riskiert man schließlich den Verlust des Kunden an die Konkurrenz. Und genau diese Kundenzufriedenheit wurde ebenfalls versucht einzufangen, indem Meinungen und Ansichten von Kunden eingefangen und einbezogen wurden.

Entstanden ist letztlich das bereits abgebildete Ranking der besten Sportwetten Apps in Deutschland 2023. Dieses wird durch die folgenden Zusatzinformationen zu jedem Angebot nochmals erweitert, dranbleiben lohnt sich.

Betway Sportwetten App

© MyWettanbieter.de

Betway ist in Deutschland bekanntlich einer der geläufigsten und beliebtesten Anbieter für Sportwetten überhaupt. Diesen Status hat sich der britische Wettanbieter vor allem durch ein starkes Gesamtpaket erarbeitet, unter anderem eben einer einwandfreien Sportwetten App.

Die betway Wett-App ist derzeit das Nonplusultra unter den Sportwetten Apps in Deutschland. Hier findet man als Kunde oder Kundin alle gängigen Features wieder, sogar der Wettkonfigurator kann ohne Probleme genutzt werden. Außerdem besticht die App durch eine leichte Bedienbarkeit, ausgezeichnete Navigation und generell durch ihre Geschwindigkeit.

Cashout-Funktionen verfügbar

Hohe Benutzerfreundlichkeit

Wettkonfigrator nutzbar

Weitere Informationen stehen in einem Betway Testbericht bereit.

Bwin Sportwetten App

Bwin ist einer der erfahrensten, bekanntesten und gleichzeitig beliebtesten Buchmacher deutschlandweit. Besonders durch die Vielzahl an Sponsorings im Profisport, aber ebenso durch das ausgezeichnete Gesamtpaket hat man sich über eine Vielzahl an Jahren eine ausgezeichnete Marktposition erarbeitet.

Die bwin App ist auch hier einer der wichtigsten Faktoren im Angebot der Österreicher. Besonders auffallend ist, dass hier auch die Promotionen und Angebote bequem über die App genutzt werden können. Dazu funktioniert die App absolut schnell und reibungslos, bislang ist tatsächlich nur selten von Bugs oder Fehlermeldungen berichtet worden.

Angebote nutzbar

Schneller und reibungsloser Login

Wenig bekannte Bugs

Weitere Informationen stehen in einem bwin Testbericht bereit.

Betano Sportwetten App

© MyWettanbieter.de

Betano ist im Vergleich zu anderen Sportwettenanbieter ein noch sehr junger Anbieter, denn erst seit 2018 ist man in der Szene vertreten. Dennoch haben es die Österreicher unter die Top-Anbieter in Deutschland geschafft und sich etablieren können. Einer der Gründe: die Betano App.

Die Betano Wett-App überzeugt in jeglicher Hinsicht. Egal ob in den jeweiligen App-Stores oder in diesem Sportwetten Apps Vergleich, überall schneidet die App gut ab. Das liegt unter anderem an einem überaus schnellen Login über die App und Features wie dem mobilen Wettkonfigurator sowie der Cashout-Optionen.

Leichte Bedienung

Mobiler Wettkonfigurator

Schneller Login

Weitere Informationen stehen in einem Betano Testbericht bereit.

Bet3000 Sportwetten App

Bet3000 ist vor allem manch einem Drittligafan wohl ein Begriff. Denn aufgrund der Sponsorentätigkeit beim TSV 1860 München ist der deutsche Wettanbieter hier stets präsent. Abgesehen davon weiß der Anbieter vor allem mit steuerfreien Wetten und tollen Quoten zu punkten, ebenso mit der hauseigenen App.

Die Bet3000 Sportwetten App ist bei Wettfans durchaus beliebt und auch in unserem Test schnitt der Anbieter gut ab. Eine leichte Bedienbarkeit, der schnelle Login und ein überzeugendes sowie übersichtliches Menü helfen stets bei der Auswahl der nächsten Wette. Zudem lassen sich Angebote problemlos über die App nutzen und alle Features stehen zur Verfügung.

Cashout-Optionen verfügbar

Schneller Login

Steuerfreie Sportwetten

Weitere Informationen stehen in einem Bet3000 Testbericht bereit.

NEO.bet Sportwetten App

NEO.bet ist einer der noch sehr jungen Wettanbieter in Deutschland. Erst seit 2018 wurde der hier heimische Anbieter für jegliche Sportwetten gegründet, hat sich jedoch in kürzester Zeit vollends in der Branche etabliert und kann mit den Schwergewichten der Szene mithalten. Das liegt an steuerfreien Kombiwetten, hohen Quoten und ebenso der NEO.bet App.

Die NEO.bet Sportwetten App bekommt sowohl in den großen Play Stores als auch hier eine gute Rezension. Das Design wirkt sehr modern, das Wettangebot wird übersichtlich dargestellt. So können mit nur wenigen Schritten schnell Wetten platziert werden. Einziger Kritikpunkt ist, dass die App sich Erfahrungsberichten zufolge immer mal wieder aufhängt.

Mobil ohne Steuer wetten

Starke mobile Livewetten

Wettkonfigurator verfügbar

Weitere Informationen stehen in einem NEO.bet Testbericht bereit.

Winamax Sportwetten App

© MyWettanbieter.de

Winamax ist trotz Gründung vor mehr als 20 Jahren ein weitestgehend unbekannter Wettanbieter in Deutschland. Doch als heimischer Freund des Wettens sollte man den Anbieter aus Frankreich auf dem Schirm haben. Schließlich sind hier steuerfreie Wetten zu tollen Quoten möglich, wofür die Sportwetten App bestmöglich geeignet ist.

Die Winamax Wett-App ist nämlich ein wahrer Hingucker. Eine Vielzahl an Wettempfehlungen im optisch ansprechenden Winamax-Design machen Lust auf mehr. Dazu können ausgewählte Events jederzeit im Livestream verfolgt werden, so sind Livewetten am Ende reizvoller. Die App läuft zudem reibungslos, Kritikpunkte gibt es nur wenige.

Gelungenes Design

Livestreams verfügbar

Mobil ohne Steuer wetten

Weitere Informationen stehen in einem Winamax Testbericht bereit.

Bet365 Sportwetten App

Der aktuell beste Wettanbieter der Branche und absoluter Global Player ist Bet365. In sämtlichen Märkten weltweit gilt der britische Buchmacher als die Adresse schlechthin für Sportwetten, das ist auch in Deutschland der Fall. Besonders der Livewetten-Bereich mit regelmäßigen Livestreams kann überzeugen, doch auch die Sportwetten App weiß zu punkten.

Die Bet365 Sportwetten App stellt alle normalen Features wie die Vielfalt an Cashout-Optionen. Ebenso können Angebote problemlos wahrgenommen werden. Die Bedienbarkeit ist leicht und an der Übersichtlichkeit wurde ebenso stark gearbeitet. Als Wettfan findet man sich somit zurecht. Jedoch hängt sich die App Erfahrungsberichten zufolge immer mal wieder auf, was den positiven Gesamteindruck schmälert.

Alle Cashout-Optionen verfügbar

Leichte Bedienbarkeit

Übersichtliche Navigation

Weitere Informationen stehen in einem bet365 Testbericht bereit.

Interwetten Sportwetten App

© MyWettanbieter.de

Interwetten ist einer der erfahrensten Wettanbieter der gesamten Branche. Bereits seit 1990 gibt es den Anbieter aus Österreich, der somit die Sportwetten auf dem Weg in die digitale Welt mehr als nur begleitet hat. Das Erfolgskonzept war seit jeher die Anpassung an die Bedürfnisse der Wettfans, entsprechend bietet man auch eine Sportwetten App an.

Die Interwetten App ist somit insgesamt einen Blick wert. Es stehen jederzeit Promotionen zur Verfügung, auch der Neukundenbonus kann hierüber genutzt werden. Darüber hinaus wirkt die App übersichtlich und leicht bedienbar. Abzüge gibt es allerdings in der Ladezeit, denn gelegentlich sind diese vergleichsweise überaus lang oder die App stürzt sogar ab.

Alle Zahlungsmethoden nutzbar

Angebote und Promotionen

Wettversicherungen

Weitere Informationen stehen in einem Interwetten Testbericht bereit.

HAPPYBET Sportwetten App

HAPPYBET ist ebenfalls ein erfahrener Anbieter für Sportwetten jeglicher Art, wurde im Jahr 2017 jedoch nochmals relauncht. Seitdem fährt man jedoch große Geschütze auf und warb mit einprägsamen TV-Werbespots um die Gunst der Wettfreunde. Doch auch das Angebot mit steuerfreien Wetten, interessanten Boni und der eigenen Wett-App ist einen Blick wert.

Die HAPPYBET Sportwetten App ist in beiden Play Stores ohne Probleme auffindbar. Im Test erwies sie sich schnell, übersichtlich und leicht bedienbar. Zudem werden beim Starten der App unmittelbar Top-Partien und Features angezeigt. Kritik gab es allerdings in letzter Zeit vermehrt bei Login-Problemen. Darüber hinaus kam es immer mal wieder zu kleineren Fehlermeldungen.

Gelegentliche Livestreams

Hohe Benutzerfreundlichkeit

Steuerfreie Sportwetten

Weitere Informationen stehen in einem HAPPYBET Testbericht bereit.

AdmiralBet Sportwetten App

© MyWettanbieter.de

AdmiralBet ist besonders in Österreich sehr weit verbreitet. Schließlich stammt der Wettanbieter aus der Alpenrepublik und erfreut sich auch dank großem Engagement im Spitzensport einer großen Beliebtheit. Auf diesem Weg befindet man sich in Deutschland ebenfalls, auch dank der gelungenen Admiralbet Wett-App.

Die AdmiralBet Sportwetten App überzeugte im Test mit einer leichten Bedienbarkeit und Funktionalität. Zudem konnte die App in Bezug auf Übersichtlichkeit punkten und auch Features wie Livestreams oder der Wettkonfigurator könne ohne Probleme genutzt werden, ebenso der Livewetten-Bereich.

Gelegentlich Livestreams

Sehr gute Bedienbarkeit

Wettkonfigurator verfügbar

Weitere Informationen stehen in einem Admiralbet Testbericht bereit.

Ein Fazit zum Thema Sportwetten Apps in Deutschland

Sportwetten Apps sind auch in Deutschland weiterhin im Trend. So werden in der kommenden Zeit wahrscheinlich noch weitere Anbieter ihre Wett-Apps auf den Markt bringen, um so mit der Konkurrenz mithalten zu können.

Für alle Kunden und Kundinnen bringt das natürlich Vorteile mit sich. Immerhin ist am Ende jeder Anbieter darauf aus, die Gunst der Wettfans zu gewinnen und Neukunden zu gewinnen. Entsprechend sollte man wachsam sein und den Markt weiterhin im Auge behalten.

Weitere Informationen und Neuigkeiten können auf MyWettanbieter.de eingesehen werden. Hier gibt es alle Updates rund um das Thema Sportwetten Apps sowie weiterführende Informationen zu allen aktuellen Angeboten.