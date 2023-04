Bundesliga-Crunchtime: Wer wird Meister? Wer spielt international? Und wer steigt am Ende ab?

ADVERTORIAL: Die Fußball-Bundesliga befindet sich einmal mehr in der Endphase der Saison. Im Vergleich zu den letzten Jahren erwartet den Zuschauer jedoch diese Spielzeit noch Spannung auf nahezu allen Ebenen. Der Kampf um die Meisterschaft, um Europa und gegen den Abstieg ist in vollem Gange, doch wie sieht die Tabelle am Ende aus?

Die letzten Spielzeiten brachten den Bundesliga-Fans reichlich Spannung, jedoch nicht im Meisterschaftskampf. Hier dominierte der FC Bayern bekanntlich nach Belieben. Einzig in der Spielzeit 2018/19 war es bis zum letzten Spieltag umkämpft. Doch am Ende verspielte Borussia Dortmund den Vorsprung von stolzen neun Punkten und konnte die Serie der Bayern abermals nicht stoppen. In dieser Saison könnten nun allerdings andere Vorzeichen zum Tragen kommen und es bis zum Schluss überall Spannung geben. Bundesliga: Gelingt Borussia Dortmund die Revanche für 2019? Im November letzten Jahres war in Dortmund große Krisenstimmung angesagt. Schließlich verabschiedete man sich mit einer dürftigen Darbietung in Mönchengladbach in die WM-Pause und musste sich über zwei Monate mit einem sechsten Platz in der Bundesliga begnügen. Vom Meistertitel hatte man zuvor wahrlich nicht gesprochen, doch die Bilanz von acht Siegen und bereits sechs Niederlagen nach fünfzehn Partien war wenig zufriedenstellend. Der Rückstand zur Tabellenspitze betrug bereits satte neun Punkte. Vor allem aber waren die Sorgen groß, dass man mit der gezeigten Inkonstanz gar das internationale Geschäft verpassen könnte. Das wäre angesichts der getätigten und kommenden Investitionen der Supergau. Doch man nutzte die Pause zur gnadenlosen Analyse, für die folgerichtigen Feinschliffe sowie deutliche Ansprachen. BVB-Neuzugang Niklas Süle wagte hier zu diesem Zeitpunkt einen mutigen Vergleich und sprach lediglich von einer vorläufigen Tabellensituation. "Ich kann mich noch gut erinnern, dass der BVB einmal neun Punkte vor dem FC Bayern stand und am Ende dann doch die Bayern Meister geworden sind", gab sich der Innenverteidiger im Januar in einem Interview mit der Welt am Sonntag angriffslustig. Es folgte eine beispiellose Serie von acht Bundesliga-Siegen in Folge. Generell musste man sich seitdem in der Bundesliga lediglich dem großen Rivalen aus dem Süden geschlagen geben. Ansonsten blieb man ungeschlagen, weswegen der Rückstand auf die Bayern vor dem 29. Spieltag lediglich zwei Punkte beträgt. Und angesichts der dortigen Unruhe könnte dem BVB am Ende durchaus noch der große Wurf gelingen. BVB vs. FC Bayern München: Das Restprogramm in der Bundesliga Spieltag BVB FC Bayern 29 Eintracht Frankfurt (H) Mainz 05 (A) 30 VfL Bochum (A) Hertha BSC (H) 31 VfL Wolfsburg (H) Werder Bremen (A) 32 Borussia M'Gladbach (H) Schalke 04 (H) 33 FC Augsburg (A) RB Leipzig (H) 34 Mainz 05 (H) 1. FC Köln (A)

© getty FC Bayern München: Die endgültige Rückkehr des FC Hollywood Der derzeit noch vollkommen offene Meisterschaftskampf hat selbstverständlich eine Menge mit den diese Saison schwächelnden Bayern zu tun. Sportlich betrachtet gab es immer wieder überraschend schwache oder auch unglückliche Auftritte, besonders in der Liga. Auffallend lässig spazierte man dagegen zumindest bis zum Viertelfinale durch die Champions League. Abseits des Platzes konnte man jedoch mit zunehmender Zeit die Rückkehr in alte Muster beobachten. An Ruhe im Verein war seit der schweren Verletzung von Kapitän Manuel Neuer fortan nicht mehr zu denken. Ein Thema jagte an der Säbener Straße das nächste und fand schließlich mit dem überraschenden Aus von Julian Nagelsmann einen vorübergehenden Höhepunkt. Nachdem Transferexperte Fabrizio Romano zunächst nicht sonderlich ernst genommen wurde, konnten auch deutsche Medien die bevorstehende Freistellung kurze Zeit später bestätigen. Der Zeitpunkt bleibt vielen Fans und Experten bis heute ein Rätsel, schließlich hatte man damals noch gute Chancen auf das Triple. Auf Nagelsmann folgte die zügige Verpflichtung von Thomas Tuchel, seines Zeichens Champions-League-Sieger. Mit ihm wollte man fortan die Mission Triple angehen. Doch positive Ergebnisse gab es bislang ausschließlich in der Bundesliga gegen den BVB und den SC Freiburg. Im DFB-Pokal schied man dagegen aus und in der Champions League musste man sich Manchester City insgesamt deutlich geschlagen geben. Doch damit nicht genug, denn mit dem Kabinenzoff von Sadio Mané und Leroy Sané findet weitere Unruhe Einzug. Ein möglicher Vorteil für Borussia Dortmund im Saisonendspurt.

© getty Gelingt Bayer 04 Leverkusen der Sprung in die Königsklasse? Nicht weniger spannend ist der Kampf um die europäischen Plätze. So befinden sich derzeit der 1.FC Union Berlin, RB Leipzig sowie der SC Freiburg nahezu auf Augenhöhe, ein Dreikampf um die Königsklasse bahnt sich immer mehr an. Doch Vorsicht, auch die Leverkusener sollte man noch nicht abschreiben. Immerhin ist Bayer seit sieben Bundesligapartien ungeschlagen. Und auch die Mainzer befinden sich derzeit in absoluter Top-Form. Während die 05er mit ihren Grundtugenden wieder nahezu jedem Kontrahenten das Leben schwer machen und so zumindest noch von der UEFA Conference League träumen können, richtet sich der Blick von Bayer 04 Leverkusen gar weiter nach oben. Sogar die Qualifikation für die Champions League scheint für Bayer angesichts der beeindruckenden Formkurve sowie lediglich sechs Punkten Rückstand auf Platz vier noch möglich zu sein. Seit Amtsantritt von Xabi Alonso hat sich das Team stabilisiert und besonders in der Rückrunde mit der Rückkehr von Florian Wirtz Sieg um Sieg feiern können. Mit derzeit zwölf ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie geht man in die kommenden Wochen mit Spielen gegen die direkte Konkurrenz aus Leipzig und Berlin. Kann die Serie standhalten, ist die Königsklasse keineswegs ausgeschlossen. Doch ein heißer Tanz wird es hier vermutlich bis zum Saisonende werden. Schließlich wollen auch RB Leipzig, der SC Freiburg, Eintracht Frankfurt und eben die Mainzer nächste Saison wenn möglich europäisch spielen und auch die Wolfsburger auf Rang neun sollte man noch nicht gänzlich abschreiben. Eine Schwächephase kann sich dementsprechend kein Team leisten. Besonders die Frankfurter Eintracht ist hier wohl der große Verlierer der letzten Wochen und büßte den gesamten Vorsprung nach unten ein.

© getty Abstiegskampf nimmt weiter Fahrt auf Last but not least: der Tabellenkeller. Während sich der 1.FC Köln dank der jüngsten Punktgewinne ein wenig Luft verschaffen konnte, befinden sich aktuell noch sechs Teams mitten im Abstiegskampf. Neben dem FC Augsburg hat sich zuletzt auch die TSG Hoffenheim ein kleines Polster von ein paar Zählern erarbeiten können. Entsprechend können beide Teams den Klassenerhalt in den kommenden Wochen aus eigener Kraft unter Dach und Fach bringen. Anders sieht die Lage bei den verbleibenden vier Teams aus. Der VfL Bochum, der VfB Stuttgart, Hertha BSC und der FC Schalke 04 liegen nur wenige Zähler auseinander. Entsprechend dürfte es hier bis zum Ende hin eng werden, zumal zumindest drei Vereine ein ähnlich schweres Restprogramm zu absolvieren haben. Einzig die Schalker befinden sich mächtig unter Zugzwang. Der Tabellenvorletzte spielt den Großteil der ausstehenden Spiele gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Schwerer könnte das Restprogramm wohl kaum sein. Die Hoffnung verliert man im Umfeld zwar nicht, doch Trainer Thomas Reis fand deutliche Worte. "Vor einigen Monaten waren wir abgeschrieben - für uns wäre der Klassenerhalt wie eine Meisterschaft. Ich glaube, es würden nicht viele gerade auf uns wetten. Und das macht den Reiz aus, das motiviert mich persönlich erst recht", sagte Reis im Interview mit der Mediengruppe Funke. Bundesliga: Das Restprogramm im Abstiegskampf Spieltag Hertha BSC Schalke 04 VfB Stuttgart VfL Bochum 31. Spieltag vs. VfB Stuttgart @ FSV Mainz 05 @ Hertha BSC @ Bor. Mönchengladbach 32. Spieltag @ 1. FC Köln @ Bayern München vs. Bayer Leverkusen vs. FC Augsburg 33. Spieltag vs. VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt @ FSV Mainz 05 @ Hertha BSC 34. Spieltag @ VfL Wolfsburg @ RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen