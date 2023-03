Wer regelmäßig DAZN-Übertragungen verfolgt, dem wird es sicherlich auch schon einmal aufgefallen sein: Immer mal wieder ploppt ein rätselhafter Code im Bild auf und verschwindet nach kurzer Zeit wieder. SPOX erklärt, was es damit auf sich hat.

Die meisten von Euch werden es kennen: Man genießt gerade eine Übertragung bei DAZN - sei es nun Fußball, Basketball, Tennis oder Sonstiges - und plötzlich erscheint in leicht unscheinbar grauer Farbe eine mysteriöse Zahlenfolge im Bild. Dort bleibt sie dann auch für einige Minuten bis sie, gerade, wenn es einen zu stören begann, wieder verschwindet.

Während einer normalen Übertragung, die vom Streamingdienst organisiert wird, läuft dieses Spiel gleich mehrmals ab. Immer wieder erscheint der rätselhafte Code, verschwindet wieder und ist dann doch wieder da. Doch was steckt eigentlich dahinter? SPOX hat die Antwort.

DAZN: Was bedeutet der Code im Bild?

Wie Ihr dem Anfangstext schon entnehmen konntet, seid Ihr mit dieser Problematik nicht allein. Dieser Vorgang ist also völlig normal. Das schreibt das DAZN auch selbst auf der eigenen Website: "Zunächst einmal eine Entwarnung an alle, die befürchten, dass etwas mit Ihrem DAZN-Account oder dem Endgerät nicht in Ordnung ist." Dies sei definitiv nicht der Fall.

© imago images DAZN gibt Entwarnung: ”Der Code im Bild ist völlig normal."

Stattdessen erfülle der Code eine besondere Aufgabe, der vor allem im Interesse des Unternehmens liegt. So handele es sich laut DAZN um eine individuelle Authentifizierungsnummer. Jedem Account wird demnach eine andere Zahlenfolge zugewiesen. Dadurch wolle man Internetpiraterie vorbeugen.

Wenn also jemand auf die Idee kommt, DAZN-Übertragungen auf eigenen Plattformen im Internet zur Verfügung zu stellen, dann könne man mit dieser spezifischen Nummer direkt den entsprechenden Account, der dahintersteckt, ausfindig machen. Laut dem Unternehmen diene dies auch dazu, "zahlenden DAZN-Kunden ein bestmögliches Fußballerlebnis zu bieten".

DAZN: Warum erscheint der Code nur unregelmäßig?

Doch eine Frage bleibt noch offen: Warum ist diese Authentifizierungsnummer nur sporadisch im Bild zu sehen und nicht durchgängig? Auch das ist eine Maßnahme die illegale Verbreitung von Sportinhalten zu verhindern. Würde der Code nämlich nur statisch und konstant an einer Stelle angezeigt werden, könnte er ganz einfach verpixelt oder anderweitig unkenntlich gemacht werden. Zwar ist eine solche Handlung durch unregelmäßiges Einblenden nicht gänzlich unmöglich geworden, jedoch soll sie dadurch zumindest erschwert werden.

