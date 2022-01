Haaland, Durant, Djokovic & Co.: Für diese Stars geht es 2022 um alles

Ob endgültiger Aufstieg zum GOAT oder "nur" zur neuen Nummer eins, ob glorreiches Comeback, Abschied durch die Hintertür oder der Beginn einer neuen Ära: Das Sportjahr 2022 wird für einige Superstars der Sportwelt ein ganz entscheidendes sein. SPOX verrät, wer die kommenden zwölf Monate mitprägen könnte - und beleuchtet, was dabei für sie auf dem Spiel steht.

Alternative Jahresvorschau - Ein Ballon namens Wanda

Novak Djokovic (Tennis): GOAT oder Persona non grata?

Es ist noch keine vier Monate her, da verpasste der Djoker zwar den angepeilten "Grand Slam", verließ die US Open aber endlich mit der Liebe des Publikums im Gepäck. Alles schien angerichtet für die finale Machtübernahme im Rennen um den GOAT-Status gegen Roger Federer und Rafael Nadal, am besten schon mit dem 21. Grand-Slam-Titel bei seinem Lieblingsturnier in Melbourne.

Stattdessen schreibt Djokovic derzeit nur noch negative Schlagzeilen: Tritt er bei den Australian Open überhaupt an? Schließlich hüllt er sich in eisernes Schweigen, was seinen Impfstatus angeht - nicht wenige Down Under argwöhnen, er übe Druck auf die Veranstalter aus und wolle lieber mithilfe einer (zweifelhaften?) medizinischen Ausnahmegenehmigung antreten, statt sich impfen zu lassen.

Selbst wenn er um seinen zehnten Titel in Australien aufschlägt: Djokovic wird mal wieder Nebenkriegsschauplätze im Gepäck haben und gegen noch größere Teile des Publikums spielen als ohnehin schon. Die wahrscheinlichere Variante dürfte jedoch sein, dass er seinen Überzeugungen treu bleibt und auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres verzichtet.

Allerdings ist die Pandemie nun einmal nicht planbar. Wer kann Nole - der sich eigentlich nur noch über Major-Titel definiert - garantieren, dass weitere Grand Slams in puncto Impfpflicht nicht nachziehen (oder einer weiteren Welle zum Opfer fallen)? Außerdem holt die Konkurrenz um Alexander Zverev und Daniil Medvedev immer weiter auf. Djokovic könnte in einem Jahr mit 22 oder mehr Slams ganz allein oben stehen - oder aber endgültig Persona non grata der Tenniswelt sein, während Rafa nach den French Open plötzlich wieder von der Spitze grüßt.

Novak Djokovic Superstar: Diese Rekorde hält Nole bereits © getty 1/14 Novak Djokovic hat das US-Open-Finale gegen Daniil Medvedev verloren und damit den "Grand Slam" und seinen 21. Major-Titel verpasst. Es wären die nächsten Rekorde in der glorreichen Karriere des Djokers gewesen. Eine Übersicht. © getty 2/14 BILANZ GEGEN NADAL UND FEDERER: Gegen beide Rivalen hat der Djoker eine positive Bilanz: 27-23 gegen Federer, 30-28 gegen Nadal. 30 Siege gegen einen Spieler sind übrigens ein Rekord in der Open Era. © getty 3/14 20 GRAND SLAMS: Noch teilt er sich diese Bestmarke mit Roger Federer und Rafael Nadal. Neunmal Australien (Rekord), zweimal French Open, sechsmal Wimbledon und dreimal die US Open. © getty 4/14 31 GRAND-SLAM-FINALS: Auch hier liegt Djokovic gleichauf mit Federer, könnte ihn 2022 aber überholen. Rafael Nadal steht bei 28 Endspielen. © getty 5/14 ZWEI TITEL BEI ALLEN SLAMS: Durch seinen Titel in Paris 2021 ist Nole der einzige Spieler, der alle Majors zweimal gewinnen konnte. Federer fehlen die French, Nadal die Australian Open. © getty 6/14 36 MASTERS-TITEL: Bei den neun größten Turnieren nach den Slams hat Djokovic gemeinsam mit Nadal 36 Titel gewonnen. Bei den erreichten Finals liegt er 53:52 vorn. © getty 7/14 ZWEI TITEL BEI ALLEN MASTERS: Er ist der einzige, der alle neun Masters-Turniere gewinnen konnte - das sogenannte "Golden Masters". Nicht nur das: Er gewann alle zudem mindestens zweimal. © getty 8/14 BESTE SIEGQUOTE: Mit einer Bilanz von 978-197 hat er 83,2 Prozent seiner ATP-Matches gewonnen. Damit liegt er knapp vor Nadal (83,1 Prozent), Björn Borg (82,4) und Roger Federer (82). Stand: August 2021. © getty 9/14 MEISTE SIEGE GEGEN TOP-10-SPIELER: Schon 225-mal hat er einen Top-Ten-Spieler im direkten Duell bezwungen. Hier liegt er ganz knapp vor Federer (224 Siege). © getty 10/14 MEISTE WOCHEN ALS NUMMER EINS: Unglaubliche 338 Wochen thronte Djokovic bisher an der Spitze der Weltrangliste. Federer folgt mit 310 und Pete Sampras mit 286 Wochen. © getty 11/14 MEISTE JAHRE ALS NUMMER EINS: Sechsmal beendete Djokovic eine Saison als Nummer eins, Bestwert gemeinsam mit Pete Sampras. Bald wird er diesen Rekord dann wohl allein innehaben. © getty 12/14 MEISTES PREISGELD: Fast 152 Millionen Dollar hat er bislang auf dem Court erspielt - die aktuellen US Open noch nicht eingerechnet. Über 21 Millionen Dollar beträgt sein Vorsprung auf Federer. © getty 13/14 MEISTE GRAND-SLAM-FINALS: Wie vielseitig der Djoker ist, beweist folgende Statistik: Er hat das Endspiel jedes Grand-Slam-Turniers mindestens sechsmal erreicht - Rekord! © getty 14/14 LÄNGSTE SIEGESSERIE BEI GRAND SLAMS: Von Wimbledon 2015 bis zu den French Open 2016 gewann er nicht nur den "Nole Slam", sondern in dieser Zeit auch 30 Grand-Slam-Matches in Folge - Rekord in der Open Era.

Kevin Durant (NBA): Gegen die Dämonen der Vergangenheit

KD muss längst niemandem mehr etwas beweisen. Auf der ewigen NBA-Bestenliste rückt er ständig weiter vor, die USA führte er im vergangenen Sommer in Tokio zum Gold, und seinen Achillessehnenriss aus dem Jahr 2019 hat er längst weggesteckt, als wäre nie etwas gewesen: Im Kampf um den MVP-Award läuft es derzeit auf ein Duell mit Stephen Curry von den Warriors hinaus.

Aber der Seven-Footer mit dem butterweichen Jumper, der schon alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, hat noch ein großes Ziel: den NBA-Titel als wahre, unangefochtene Nummer eins eines Teams zu gewinnen. Zwar gehörten ihm 2017 und 2018 bei den Dubs die Awards für den Finals-MVP, die Liebe des Publikums jedoch seinem kleinen Point Guard. Golden State war stets "Currys Team".

Brooklyn, das man als "Superteam" mit Kyrie Irving und James Harden durchaus mit den Warriors vergangener Tage vergleichen könnte, ist Durants Team. Gelingt es ihm, die Nets als Alpha Dog zur Championship - und vielleicht sogar ein wenig aus dem Schatten der Knicks - zu führen, wäre er endlich am Ziel und hätte im Kampf um die Nummer eins der anstehenden Post-LeBron-Ära vorgelegt. Man stelle sich die Nets und Warriors in den Finals vor: KD gegen Steph. Durant könnte sämtliche Dämonen seiner Vergangenheit auf einen Streich auslöschen.

Ob er dazu noch eine bessere Chance bekommt? Jünger wird er mit seinen nun 33 Jahren auch nicht mehr ...

© getty Kevin Durant will mit den Brooklyn Nets den NBA-Titel gewinnen.

Tyson Fury (Boxen): Her mit den Opfern, her mit den Gürteln

Der "Gipsy King" steht längst an der Spitze. Spätestens seit er die Trilogie gegen Deontay Wilder im Oktober mit einem krachenden Knockout beendet hatte, zweifelt kaum jemand seinem Status als bestes Heavyweight auf diesem Planeten. Aber er trägt eben trotz allem nur einen der großen Gürtel um seine beträchtlichen Hüften.

Im Frühjahr muss Fury (33) seinen WBC-Titel gegen Landsmann Dillian Whyte verteidigen, wohl kaum mehr als eine Pflichtaufgabe. Aber dann: ein Vereinigungskampf gegen Alexander Usyk um den Status als "Undisputed Champion"? Oder gar gegen Landsmann Anthony Joshua, in einem frenetischen Wembley Stadium in einem der reichsten Boxkämpfe der Geschichte?

Bleibt Fury voll aufs Boxen fokussiert und vergleichsweise in Form, könnte er in zwölf Monaten alle Titel tragen, sämtliche Herausforderer in seiner Gewichtsklasse abgestraft und sich zum größten Schwergewichtschampion des 21. Jahrhunderts gekrönt haben. Man kann nur hoffen, dass die vermaledeite, in Hinterzimmern ausgehandelte Box-Politik ihm - und uns - keinen Strich durch die Rechnung macht.

Furys krasseste Sprüche: "Sex mit Tieren wird völlig normal sein" © getty 1/16 In der Nacht auf Sonntag trifft Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury in Nevada auf Deontay Wilder. Wie gewohnt lässt der Engländer bereits vor dem Fight sein Großmaul sprechen. © getty 2/16 "Wilder hat den stärksten Schlag in der Geschichte unseres Sports. Aber ich habe die größten Eier in der Geschichte unseres Sports", so Fury. Wir blicken auf seine krassesten Sprüche zurück. © getty 3/16 Vor seinem letzten Kampf gegen Deontay Wilder gab Fury Einblicke in seine spezielle Vorbereitung: "Ich masturbiere siebenmal am Tag. Ich muss aktiv bleiben, das Testosteron muss flieẞen." © getty 4/16 Über die Niederlage von Joshua gegen Ruiz sagte Fury: "Du bist wie ein Adonis gebaut, hast einen Waschbrettbauch und Muskeln wie Stahl - und dann kommt ein kleiner fetter Kerl an, der alle Snickers' Kaliforniens gegessen hat, und fegt dich weg." © getty 5/16 Vor seinem Kampf gegen Wladimir Klitschko fiel Fury mit bizarren Ansichten auf: "Um ehrlich zu sein, weiß ich, dass Klitschko ein Teufelsanbeter ist. Er verkehrt in größeren Zirkeln und sie machen magische Tricks." © getty 6/16 "Ich bin fett wie ein Schwein - trotzdem wird das reichen, um Dich zu schlagen", sagte er auf einer Pressekonferenz mit nacktem Oberkörper zu seinem Kontrahenten Wladimir Klitschko. © getty 7/16 Auch Wladimirs Bruder Vitali bekam sein Fett weg: "Wenn Sie Vitali in den gleichen Ring stecken wie mich, werde ich ihm sein Herz herausreißen und ihn damit füttern. Ich habe aber eigentlich keinen Appetit, einen alten Mann zu schlagen." © getty 8/16 Ein Gemälde von Furys Sieg über Klitschko hängt in seinem Wohnzimmer - "weil es mich jeden Tag daran erinnert, wie ich Wladimir den Arsch versohlt habe." © getty 9/16 Vor dem Kampf gegen Steve Cunningham promotete er nebenbei seinen Twitter-Account: "Ich frage mich gerade, ob Steves Schuhsohlen vermarktet werden. Ich würde gerne meinen Twitter-Account darauf abdrucken, weil die Sohlen jede Menge Leute sehen würden." © getty 10/16 Sein Blick auf das weibliche Geschlecht ist auch eher konservativ: "Ich glaube, der beste Platz für Frauen ist in der Küche oder auf dem Rücken." © getty 11/16 Auf ein langes Leben hat sich Fury indes auch nicht eingestellt: "Wir leben in einer bösen Welt. Der Teufel ist zurzeit sehr stark und ich glaube das Ende ist nah." © getty 12/16 Fury der Retter? Seiner bescheidenen Meinung nach schon: "Ich bin stark und schnell, ich kann auch unorthodox boxen. Ich habe das komplette Paket. Wie Jesus Christus mein Retter ist, so bin ich der Retter des Schwergewichtsboxens." © getty 13/16 Den Vogel schoss er aber mit einem Interview ab, das er auf Youtube veröffentlichte: "Ich bin der Meinung, dass es in zehn Jahren vollkommen normal sein wird, sexuelle Beziehungen zu seinen Tieren zu haben." © getty 14/16 Wer seinen Ansichten nicht zustimme sei wahrscheinlich "von den Zionisten und Juden, denen alle Banken, Zeitungen und TV-Sender gehören, einer Gehirnwäsche unterzogen worden." © getty 15/16 Mit seinen 2,06 Meter braucht Fury ganz besondere Betten. Und so eines hat er sich gegönnt: "Ich habe ein gigantisches Bett. Es ist das größte Bett, das der Kerl im Laden jemals verkauft hat. Die Queen hat eine ähnliche Matratze - aber nicht so groß." © getty 16/16 Auf einer Pressekonferenz vor dem letzten Fight gegen Wilder kündigte Fury an: "Ich werde dich ausquetschen wie eine Zitrone und es genießen, dir die Zähne auszuschlagen und dein Gesicht zu demolieren. Meine Frau schlägt härter als du. Fuck yourself."

Erling Haaland (Fußball): Welche Tür führt zum Ballon d'Or?

Hand aufs Herz: Wer glaubt wirklich daran, dass Haaland über den Sommer hinaus bei Borussia Dortmund bleibt? Da können Aki Watzke und Michael Zorc noch so sehr mit einer Gehaltsverdoppelung locken. Nein, für Haaland und seinen umtriebigen Berater Mino Raiola dürfte es längst darum gehen, den nächsten Verein für den Norweger auszuloten. Und das will sehr gut überlegt sein.

Schließlich geht es um nicht weniger als den einen oder anderen Ballon d'Or. Erfolge mit der Nationalmannschaft sind für Haaland kaum planbar, mit dem Klub dagegen schon. Der Zeitpunkt ist günstig: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und auch Robert Lewandowski haben nicht mehr viele Jahre auf allerhöchstem Niveau vor sich, als möglicher Dauerrivale steht derzeit eigentlich nur Kylian Mbappe parat.

Doch welcher Klub bietet dem fast krankhaft ehrgeizigen 21-Jährigen die größte Chance auf den Platz an der Sonne? Die umkämpfte Premier League? Pep Guardiola könnte ihn fußballerisch noch einmal weiterbringen, aber dessen Abschied bei City wird kommen. Vielleicht doch die Bayern? Oder aber Real Madrid, wo er sogar neben Mbappe stürmen könnte?

Haaland hat noch viele gute Jahre vor sich, aber sein nächster Schritt will gut überlegt sein. Neymar dürfte hier als warnendes Beispiel dienen: Der schien auf dem Weg zum besten Spieler der Welt und wechselte per Weltrekordablöse zu PSG, ging dann in der französischen Liga irgendwie doch ein wenig unter und ist jetzt zwar immer mit vorn, aber eben nicht mehr ganz vorn dabei.

Ranking der schnellsten BL-Spieler: Weder FCB noch BVB an der Spitze © getty 1/32 Die erste Hälfte der Bundesliga-Saison 2021/22 ist beendet. Der optimale Zeitpunkt, um auf ein paar Statistiken zu schauen. Heute: Die schnellsten Bundesliga-Profis der Hinrunde. Spoiler: Der FC Bayern ist hier ausnahmsweise nicht Spitzenreiter. © getty 2/32 Platz 31 - DONYELL MALEN (Borussia Dortmund, Stürmer): 34,7 km/h © getty 3/32 Platz 29 - HIROKI ITO (VfB Stuttgart, Innenverteidiger): 34,7 km/h © getty 4/32 Platz 29 - JEROME ROUSSILLON (VfL Wolfsburg, Linksverteidiger): 34,7 km/h © getty 5/32 Platz 25 - IAGO (FC Augsburg, Linksverteidiger): 34,8 km/h © getty 6/32 Platz 25 - JONATHAN BURKARDT (FSV Mainz 05, Stürmer): 34,8 km/h © getty 7/32 Platz 25 - DAVID RAUM (TSG Hoffenheim, Linksverteidiger): 34,8 km/h © getty 8/32 Platz 25 - ROBERTO MASSIMO (VfB Stuttgart, Rechtsverteidiger): 34,8 km/h © getty 9/32 Platz 22 - JACOB BRUUN LARSEN (TSG Hoffenheim, Linksaußen): 34,9 km/h © getty 10/32 Platz 22 - DEJAN LJUBICIC (1. FC Köln, Mittelfeldspieler): 34,9 km/h © getty 11/32 Platz 22 - MOUSSA NIAKHATE (FSV Mainz 05, Innenverteidiger): 34,9 km/h © getty 12/32 Platz 18 - KARIM BELLARABI (Bayer Leverkusen, Rechtsaußen): 35,0 km/h © getty 13/32 Platz 18 - JORDAN TORUNARIGHA (Hertha BSC, Innenverteidiger): 35,0 km/h © getty 14/32 Platz 18 - KINGSLEY COMAN (FC Bayern München, Rechtsaußen): 35,0 km/h © getty 15/32 Platz 18 - IHLAS BEBOU (TSG Hoffenheim, Rechtsaußen): 35,0 km/h © getty 16/32 Platz 14 - KONSTANTINOS MAVROPANOS (VfB Stuttgart, Innenverteidiger): 35,1 km/h © getty 17/32 Platz 14 - MAXENCE LACROIX (VfL Wolfsburg, Innenverteidiger): 35,1 km/h © getty 18/32 Platz 14 - MOUSSA DIABY (Bayer Leverkusen, Rechtsaußen): 35,1 km/h © getty 19/32 Platz 14 - TAKUMA ASANO (VfL Bochum, Stürmer): 35,1 km/h © getty 20/32 Platz 12 - GERRIT HOLTMANN (VfL Bochum, Stürmer): 35,2 km/h © getty 21/32 Platz 12 - LEROY SANE (FC Bayern München, Linksaußen): 35,2 km/h © getty 22/32 Platz 9 - RUBEN VARGAS (FC Augsburg, Linksaußen): 35,5 km/h © getty 23/32 Platz 9 - KINGSLEY EHIZIBUE (1. FC Köln, Rechtsverteidiger): 35,5 km/h © getty 24/32 Platz 9 - CHRISTOPHER NKUNKU (RB Leipzig, Mittelfeldspieler): 35,5 km/h © getty 25/32 Platz 6 - MITCHEL BAKKER (Bayer Leverkusen, Linksverteidiger): 35,6 km/h © getty 26/32 Platz 6 - JEREMIE FRIMPONG (Bayer Leverkusen, Rechtsverteidiger): 35,6 km/h © getty 27/32 Platz 6 - DENIS ZAKARIA (Borussia Mönchengladbach, Mittelfeldspieler): 35,6 km/h © getty 28/32 Platz 5 - ERLING HAALAND (Borussia Dortmund, Stürmer): 35,9 km/h © getty 29/32 Platz 3 - BRYAN LASME (Arminia Bielefeld, Rechtsaußen): 36,1 km/h © getty 30/32 Platz 3 - ALPHONSO DAVIES (FC Bayern München, Linksverteidiger): 36,1 km/h © getty 31/32 Platz 2 - KEVIN SCHADE (SC Freiburg, Rechtsaußen): 36,3 km/h © getty 32/32 Platz 1 - JEREMIAH ST. JUSTE (FSV Mainz 05, Innenverteidiger): 36,6 km/h

Lewis Hamilton (Formel 1): WM-Titel statt "Schmerz und Leid"?

Ähnlich wie bei Djokovic geht es für Hamilton eigentlich nur noch um den alleinigen GOAT-Status. Sieben WM-Titel hat er bereits, ein weiterer würde ihn in dieser Hinsicht über Michael Schumacher stellen. 2021 wurde ihm dieser im letzten Rennen in der letzten Runde bekanntlich verwehrt, was dem Briten so übel mitspielte, dass Mercedes-Boss Toto Wolff sogar einen Rücktritt nicht ausschließen wollte.

Hamilton ist fast 37, er hat jede Menge Interessen abseits des Rennzirkus. Sollte er tatsächlich seinen Hut nehmen, hätte das aber schon ein Geschmäckle. "Lewis wird den Schmerz und das Leid, das ihm am Sonntag widerfahren ist, nie überwinden", um Wolff zu zitieren. Puh, ganz schön viel Pathos, auch wenn die Enttäuschung natürlich nachzuvollziehen ist.

Wahrscheinlicher dürfte jedoch ein neuer Angriff Hamiltons sein. Der achte Titel wäre schließlich ein ganz besonderer: Sollte er den ihm erwachsenen Rivalen noch einmal in die Schranken weisen können, trotz nicht mehr überlegenem Auto und neuem Reglement, stünde einem Ritt in den Sonnenuntergang nichts mehr im Wege.

Die wichtigsten Termine im Sportjahr 2022