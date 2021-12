Einige Wettbewerbe gehen zur Weihnachtszeit in eine Pause, andere werden jedoch fortgesetzt. Fußball, American Football, NBA und mehr - wir zeigen Euch, welche Sportübertragungen es an Weihnachten gibt.

Sportübertragungen an Weihnachten: Fußball, American Football, NBA und mehr live im TV und Livestream

An Weihnachten bekommen weite Teile der Bevölkerung eine Pause - Schülerinnen und Schüler sowie Studierende haben frei, Arbeiter und Angestellte größtenteils ebenfalls. Ähnlich ist es auch in manchen Bereichen des Profisports. So gehen einige Fußballwettbewerbe nach Ende der Meisterschafts-Hinrunde in die Winterpause. Darunter auch die Bundesliga, die erst am 7. Januar wieder losgeht. Einige Wettbewerbe und Sportarten bleiben jedoch auch in der Weihnachtszeit aktiv.

Sportübertragungen an Weihnachten: Fußball live im TV und Livestream

Während die Bundesliga den Spielbetrieb für ein paar Wochen ruhen lässt, macht die englische Premier League munter weiter. Am Boxing Day (Sonntag, 26. Januar) findet auf der Insel der 19. Spieltag statt. Nachdem die beiden Partien FC Liverpool vs. Leeds United und Wolverhampton Wanderers am 23. Dezember aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden, finden statt der geplanten neun Spiele nur noch deren sieben statt. Diese werden allesamt von Sky - sowohl im Pay-TV als auch im Livestream via SkyGo-Abonnement oder SkyTicket - übertragen. Das Spiel zwischen Manchester United und Newcastle, das erst am 27. Dezember über die Bühne geht, überträgt ebenfalls Sky.

Premier League: Der Boxing Day im Überblick:

Datum Anpfiff Heim Auswärts Übertragung Sonntag, 26. Dezember 2021 16.00 Uhr Manchester City Leicester City Sky Sport 3 Sonntag, 26. Dezember 2021 16.00 Uhr Tottenham Hotspur Crystal Palace Sky Sport 4 Sonntag, 26. Dezember 2021 16.00 Uhr Norwich City Arsenal Sky Sport 5 Sonntag, 26. Dezember 2021 16.00 Uhr West Ham United FC Southampton Sky Sport 6 Sonntag, 26. Dezember 2021 16.00 Uhr FC Burnley Everton Sky Sport 7 Sonntag, 26. Dezember 2021 18.30 Uhr Aston Villa FC Chelsea Sky Sport Premier League Sonntag, 26. Dezember 2021 21.00 Uhr Brighton & Hove Albion FC Brentford Sky Sport Premier League

© getty Manchester City führt die Premier League nach 18 Spieltagen an.

Sportübertragungen an Weihnachten: American Football live im TV und Livestream

Die US-Sportarten machen ebenfalls in der Weihnachtszeit keine Pause. In der NFL steht die 16. Spielwoche der Saison steht an. Die San Francisco 49ers und die Tennessee Titans eröffneten in der Nacht von gestern auf heute bereits den Spieltag, der sich bis zum Dienstag streckt. Der Großteil steigt jedoch am Sonntag.

Da DAZN die Übertragungsrechte für die NFL besitzt, könnt Ihr die Partien lediglich beim Streamingdienst live verfolgen. Im Einzelspiel, also in voller Länge, übertragen werden in den kommenden Tagen folgende Spiele: Cleveland Browns @ Green Bay Packers, Indianapolis Colts @ Arizona Cardinals, Tampa Bay Buccaneers @ Carolina Panthers (jedoch nicht live und erst ab 23 Uhr), Los Angeles Rams @ Minnesota Vikings, Washington Football Team @ Dallas Cowboys und Miami Dolphins @ New Orleans Saints. Den Rest - bis auf Jacksonville Jaguars @ New York Jets - gibt es zumindest als Teil der deutschsprachigen Konferenz (NFL ENDZN) am Sonntag zu sehen. Um 18.45 Uhr gehen bei der Konferenz die Vorberichte los. Flo Hauser übernimmt dabei die Rolle des Moderatoren.

Um DAZN überhaupt nutzen zu können, braucht Ihr ein Abonnement. Die Kosten für das Monatsabo betragen 14,99 Euro. Die Jahresvariante bekommt Ihr für 149,99 Euro.

NFL: Week 16 im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Begegnung Übertragung Freitag, 24. Dezember 2021 02.20 Uhr San Francisco 49ers @ Tennessee Titans DAZN (Einzelspiel) Samstag, 25. Dezember 2021 22.30 Uhr Cleveland Browns @ Green Bay Packers DAZN (Einzelspiel) Sonntag, 26. Dezember 2021 02.15 Uhr Indianapolis Colts @ Arizona Cardinals DAZN (Einzelspiel) Sonntag, 26. Dezember 2021 19.00 Uhr Detroit Lions @ Atlanta Falcons DAZN (Konferenz) Sonntag, 26. Dezember 2021 19.00 Uhr Tampa Bay Buccaneers @ Carolina Panthers DAZN (Einzelspiel verzögert um 23 Uhr + Konferenz) Sonntag, 26. Dezember 2021 19.00 Uhr Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals DAZN (Konferenz) Sonntag, 26. Dezember 2021 19.00 Uhr Los Angeles Chargers @ Houston Texans DAZN (Konferenz) Sonntag, 26. Dezember 2021 19.00 Uhr Los Angeles Rams @ Minnesota Vikings DAZN (Einzelspiel + Konferenz) Sonntag, 26. Dezember 2021 19.00 Uhr Buffalo Bills @ New England Patriots DAZN (Konferenz) Sonntag, 26. Dezember 2021 19.00 Uhr Jacksonville Jaguars @ New York Jets Sonntag, 26. Dezember 2021 19.00 Uhr New York Giants @ Philadelphia Eagles DAZN (Konferenz) Sonntag, 26. Dezember 2021 22.25 Uhr Chicago Bears @ Seattle Seahawks DAZN (Konferenz) Sonntag, 26. Dezember 2021 22.25 Uhr Pittsburgh Steelers @ Kansas City Chiefs DAZN (Konferenz) Sonntag, 26. Dezember 2021 22.25 Uhr Denver Broncos @ Las Vegas Raiders DAZN (Konferenz) Montag, 27. Dezember 2021 02.20 Uhr Washington Football Team @ Dallas Cowboys DAZN (Einzelspiel) Dienstag, 28. Dezember 2021 02.15 Uhr Miami Dolphins @ New Orleans Saints DAZN (Einzelspiel)

© getty Der siebenfache Super-Bowl-Champion Tom Brady ist mit seinen Tampa Bay Buccaneers zu Gast bei den Carolina Panthers.

Sportübertragungen an Weihnachten: NBA live im TV und Livestream

Besonders dafür bekannt, an Weihnachten zu spielen, ist die NBA mit ihren Christmas Games. Fünf an der Zahl sind es in diesem Jahr. Der Christmas Day in der NBA beginnt am morgigen Samstag, den 25. Dezember, um 18 Uhr deutscher Zeit mit dem Duell zwischen den New York Knicks und den Atlanta Hawks und wird erst mit der Partie Utah Jazz - Dallas Mavericks Sonntagfrüh beendet.

Wer Superstars wie Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Kevin Durant oder Stephen Curry morgen im Einsatz sehen will, braucht auch dafür einen DAZN-Zugang. Neben der NFL überträgt das "Netflix des Sports" in Deutschland nämlich auch die NBA.

Alle fünf Begegnungen werden live und in voller Länge gezeigt. Die ersten drei im Rahmen der Sendung "NBA Christmas Day - Frühe Spiele", die späten zwei dann separat. Mehrere Kommentatoren und Experten kommen den Nachmittag über bzw. in der Nacht zum Einsatz.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Samstag, 25. Dezember 2021 18.00 Uhr New York Knicks Atlanta Hawks DAZN Samstag, 25. Dezember 2021 20.30 Uhr Milwaukee Bucks Boston Celtics DAZN Samstag, 25. Dezember 2021 23.00 Uhr Phoenix Suns Golden State Warriors DAZN Sonntag, 26. Dezember 2021 02.00 Uhr Los Angeles Lakers Brooklyn Nets DAZN Sonntag, 26. Dezember 2021 04.30 Uhr Utah Jazz Dallas Mavericks DAZN

Sportübertragungen an Weihnachten: College Football und Basketball live im TV und Livestream

Auch die College-Bewerbe in den kommenden Tagen hat DAZN im Angebot. Sowohl das Football-Spiel zwischen den Georgia State Panthers und Ball State als auch die Basketball-Finalspiele des Diamond Head Classic bietet der Streamingdienst an.