Premier League, NBA, NFL, Darts-WM: Sport an Weihnachten live im TV und Livestream

An den Weihnachtsfeiertagen steht die Welt des Sports nicht still und so finden auch in diesem Jahr Duelle in der NBA, NFL, Premier League und die Darts-WM statt. SPOX zeigt euch welche Spiele das sind und wann und wo ihr sie im TV und Livestream verfolgen könnt.

In Deutschland gönnt man den Sportlern über Weihnachten die wohl verdiente Ruhepause von den Anstrengungen des Jahres und um Zeit mit der Familie zu verbringen. In England ist es jedoch Tradition, dass am zweiten Weihnachtsfeiertag ein weiterer Spieltag in der Premier League ansteht. Und auch die Ligen in Amerika stehen nicht still: Wer sich nach der Bescherung langweilt, kann sich auf die NFL verlassen und am Dienstag und Mittwoch gibt es einige Kracher in der NBA.

Premier League: Der 19. Spieltag an Weihnachten

Der 19. Spieltag der Premier League findet mit neun Partien am zweiten Weihnachtsfeiertag, den 26. Dezember, statt. Ein weiteres Spiel ist für den Abend des 27. Dezembers angesetzt.

Datum Begegnung Anpfiff Übertragung Mi. 26.12 FC Fulham - Wolverhampton 13.30 Uhr DAZN Mi. 26.12 Burnley - Everton 16 Uhr DAZN Mi. 26.12 Liverpool - Newcastle 16 Uhr DAZN Mi. 26.12 Crystal Palace - Cardiff City 16 Uhr DAZN

Mi. 26.12 Leicester - Manchester City 16 Uhr DAZN Mi. 26.12 Tottenham - Bournemouth 16 Uhr DAZN Mi. 26.12 Manchester United - Huddersfield 16 Uhr DAZN Mi. 26.12 Brighton - FC Arsenal 18.15 Uhr DAZN Mi. 26.12 Watford FC - Chelsea 20.30 Uhr DAZN

Do. 27.12 FC Southampton - West Ham 20.45 Uhr DAZN

NBA: Welche Spiele finden an Weihnachten statt?

In der NBA existiert eine Pause über die Festtage nicht, lediglich an Heiligabend wird auf den Spielbetrieb verzichtet. Am 25., 26. und 27. Dezember finden daher zahlreiche Duelle statt. DAZN wird einige dieser Partien live übertragen.

NBA: Die Partien am ersten Weihnachtsfeiertag

Datum Begegnung Start Di. 25.12 Milwaukee Bucks vs. New York Knicks 18 Uhr Di. 25.12 Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets 21 Uhr Di. 25.12 Philadelpia 76ers vs. Boston Celtics 23.30 Uhr

NBA: Die Partien am zweiten Weihnachtsfeiertag

Datum Begegnung Start Mi. 26.12 Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors 2 Uhr Mi. 26.12 Portland Trail Blazers vs. Utah Jazz 4.30 Uhr

NBA: Die Partien am 27. Dezember

Datum Begegnung Start Do. 27.12 Washington Wizards vs. Detroit Pistons 1 Uhr Do. 27.12 Phoenix Suns vs. Orlando Magic 1 Uhr Do. 27.12 Indiana Pacers vs. Atlanta Hawks 1.30 Uhr Do. 27.12 Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets 1.30 Uhr Do. 27.12 Toronto Raptors vs. Miami Heat 1.30 Uhr Do. 27.12 Minnesota Timberwolves vs. Chicago Bulls 2 Uhr Do. 27.12 Cleveland Cavaliers vs. Memphis Grizzlies 2 Uhr Do. 27.12 New Orleans Pelicans vs. Dallas Mavericks 2.30 Uhr Do. 27.12 Denver Nuggets vs. San Antonio Spurs 2.30 Uhr Do. 27.12 Sacramento Kings vs. LA Clippers 4.30 Uhr

NFL: Welche Partien finden an Weihnachten statt?

Die Week 16 in der NFL findet größtenteils bereits am Wochenende vor den Feiertagen statt. Ein Spiel steigt allerdings in der Nacht nach Heiligabend, am 25. Dezember. Wem also nach der Bescherung noch nach amerikanischem Spitzensport ist, sollte unbedingt auf DAZN vorbeischauen.

Datum Begegnung Kick-Off Übertragung Di. 25.12 Denver Broncos vs. Oakland Raiders 2.15 Uhr DAZN

Darts-WM: Welche Spiele finden an Weihnachten statt?

Die Darts-WM beginnt bereits am 13. Dezember und zieht sich bis zum 1. Januar 2019. An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen wird zwar eine kleine Pause eingelegt, direkt am 27. Dezember finden jedoch wieder Partien, auch mit deutscher Beteiligung, statt. Alle Partien werden live auf DAZN zu sehen sein.

Nachmittagssession ab 13.30 Uhr

White/Jones/Petersen - West/North/ Marijanovic

Clayton/Van den Bergh/Puleo - Bunting/Humphries/Hunt

M. Smith/Meulenkamp/Portela - Henderson/Clemens/Kirk

Abendsession ab 20 Uhr

Wright/Alcinas/Ross - Van de Pas/Mansell/Long

2 Partien im Achtelfinale

