World Series of Darts 2024, Preisgeld: Wie viel Geld bekommt der Sieger?

Die World Series of Darts 2024 finden mit den bevorstehenden Finals in den Niederlanden ihr Ende. Hier erfahrt Ihr, wie viel Preisgeld der Sieger des Turniers bekommt.

Die World Series of Darts bestehen aus acht Turnieren, die mit den Finals enden. Sieben der acht Turnier wurden bereits bestritten, es fehlen also nur noch die Finals, die vom 13. bis 15. September im AFAS Live in Amsterdam über die Bühne gehen. Der Lokalmatador Michael van Gerwen geht als Titelverteidiger ins Rennen.

Die erste Runde der Finals steigt am Freitag, den 13. September, und am Samstag, den 14. September. Das Achtelfinale ist ebenfalls für den 14. September angesetzt. Das Viertel- und das Halbfinale steigen, genauso wie das Finale, am 15. September und damit am letzten Turniertag.