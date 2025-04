Darts WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Tag 9 im TV und Livestream?

Am neunten Tag in Folge wird in London Darts gespielt. Wie Ihr die WM-Spiele live im Free-TV und Livestream sehen könnt, bekommt Ihr in diesem Artikel erklärt.

Bevor bei der Darts-Weltmeisterschaft eine mehrtägige Pause eingelegt wird, geht es am heutigen Samstag, den 23. Dezember, im Londoner Alexandra Palace noch einmal richtig zur Sache. Acht Partien der zweiten Runde stehen an, diese werden auf zwei Sessions aufgeteilt. Die frühe Session beginnt um 13.30 Uhr, die späte um 20 Uhr.

Mit Ricardo Pietreczko ist auch ein Deutscher im Einsatz, er kriegt es um ca. 14.40 Uhr mit dem Engländer Callan Rydz zu tun.