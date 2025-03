Spektakel bei der Premier League of Darts: Luke Humphries trifft eine kapitale Fehlentscheidung und Luke Littler wirft einen Neun-Darter im Finale.

Am 7. Spieltag der Premier League of Darts in Cardiff war wieder jede Menge geboten. Während Luke Littler sich den Tagessieg sicherte und im Endspiel sogar einen Neun-Darter warf, traf Luke Humphries eine kapitale Fehlentscheidung.