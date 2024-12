Darts WM 2025, Tag 3: Wo läuft die Weltmeisterschaft mit Ricardo "Pikachu" Pietreczko, Peter Wright und Co. heute live im Free-TV und Livestream?

Bei der Darts-WM 2025 geht es heute mit dem 3. Turniertag weiter. SPOX verrät Euch, wer die Partien live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Dienstag, den 17. Dezember, steht bei der Darts-Weltmeisterschaft der 3. Turniertag auf dem Programm. Mit Ricardo Pietreczko ist erneut ein Deutscher im Einsatz. Der Spieltag beginnt auch heute um 13.30 Uhr, um 20.00 Uhr steht dann die Abendsession im Ally Pally an. Wie schon am gestrigen Tag, werden auch heute acht Matches bei der Weltmeisterschaft ausgetragen.