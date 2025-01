Nach miesem Start besiegt Kai Gotthardt in Kalkar Steven Noster und spielt künftig auf der PDC-Tour.

Kai Gotthardt hat sich nach seinem starken Auftritt bei der Darts-WM in London auch eine Spielberechtigung für die PDC-Tour gesichert. Der 29-Jährige aus Esslingen am Neckar holte sich am Freitag den Tagessieg in der sogenannten Qualifying School, für den "The Tunnel" eine Tourkarte für die nächsten zwei Jahre erhält.