NHL: Michael Raffl unterliegt New York Islanders deutlich

Die Philadelphia Flyers haben ihr Auftaktspiel in der zweiten Play-off-Runde der National Hockey League (NHL) klar verloren.

Der Club des Kärntners Michael Raffl, der 11:57 Minuten Eiszeit erhielt, unterlag in Toronto den New York Islanders 0:4 (0:1,0:0,0:3). Das zweite Match der "best of seven"-Serie findet am Mittwoch (ab 21.00 Uhr MESZ) statt.

In der zweiten Partie des Tages feierten die Dallas Stars in Edmonton nach 0:2-Rückstand noch einen 5:2-Erfolg über Colorado Avalanche. Nach ihrem fünften Sieg en suite führen die Texaner in der Serie bereits 2:0.

Conference-Halbfinale-Ergebnisse vom Montag

Eastern Conference in Toronto

Philadelphia Flyers - New York Islanders 0:4 (Stand 0:1)

Western Conference in Edmonton

Colorado Avalanche - Dallas Stars - Colorado Avalanche 2:5 (Stand 0:2)