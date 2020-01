Jakob Pöltl über Kobe Bryant: "Hat für unvergessliche Plays gesorgt"

Auch Jakob Pöltl hat das Ableben von Kobe Bryant berührt. Die San Antonio Spurs mit dem Wiener hatten die Kunde vom Unfall der NBA-Legende knapp vor dem Spiel am Sonntag gegen Toronto erfahren. "Im Spiel war es schwer, fokussiert zu bleiben. Vor allem zu Beginn war keine Energie da - man hat gemerkt, dass das gesamte Team und die Coaches mit den Gedanken woanders waren", berichtete Pöltl.

Auf Bryant traf der 24-jährige Center in seiner Karriere in der Basketball-Eliteliga nie. Als NBA-Fan habe er die Karriere des ehemaligen Stars der Los Angeles Lakers aber natürlich mitverfolgt. "Auch in meiner College-Zeit hat er noch für viele unvergessliche Plays gesorgt", erinnerte sich Pöltl in einer Aussendung seines Medienmanagements am Donnerstag. Die Lakers nahmen am Mittwoch (Ortszeit) das Training wieder auf. Das ursprünglich für Dienstag angesetzte Stadtderby gegen die Clippers war verschoben worden. Das nächste Spiel bestreitet das ehemalige Bryant-Team am Freitag gegen Portland.

Pöltl rückte aufgrund einer Blessur von LaMarcus Aldridge zuletzt in die Startformation der Spurs. Der Erfolg am Mittwoch gegen Utah (127:120) war der erste nach drei Niederlagen en suite. "Wir haben einiges an Potenzial, müssen es aber konstanter abrufen. Da müssen wir schnell auf die richtige Bahn kommen. Die Hälfte der Regular Season ist schon vorbei und wir müssen uns doch noch deutlich steigern", urteilte der Österreicher. Aktuell liegen die Spurs in der Western Conference auf Rang neun.

Inwiefern Pöltl auch künftig im Dress von San Antonio zu sehen ist, wird sich bis 6. Februar entscheiden. So lange besteht die Möglichkeit, dass er als Teil eines Tauschgeschäfts zu einem anderen Team wechselt. Zuletzt wurde den Atlanta Hawks Interesse an der Verpflichtung des 2,13-m-Manns nachgesagt. Pöltl will sich damit nicht näher beschäftigen: "Wie klein oder groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich getradet werden könnte, darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich bin im Austausch mit meinem Agenten. Er gibt mir Bescheid, wenn etwas auftaucht, das konkret werden könnte."