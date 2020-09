Vienna Vikings deklassieren Graz Giants in AFL-Finalserie

Die Vikings streben in der Austrian Football League (AFL) dem Titel entgegen. Die Wiener setzten sich am Samstag im zweiten Spiel der Final-Paarung gegen die Graz Giants deutlich mit 45:13 (35:6) durch und stellten damit in der "best of five"-Serie auf 2:0.

Am 26. September kann im dritten Spiel, das erneut in Wien ausgetragen wird, damit schon eine Entscheidung fallen.

Die Vikings starteten fulminant, den Giants gelangen die ersten Punkte erst beim Stand von 0:28 aus ihrer Sicht. Zu allem Überdruss verletzte sich bei den ohnehin nicht in Bestbesetzung angetretenen Grazern noch vor der Pause auch Quarterback Hunter McEachern, der junge Bastian Steinmair übernahm.

Mit den Vikings, für die Yannick Mayr zwei Touchdowns verbuchte, freuten sich auch etwas mehr als 400 Zuschauer, die für das Spiel zugelassen wurden.