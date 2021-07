Österreichs Nummer eins im Tennis, Dominic Thiem, wird bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht auf Medaillenjagd gehen. SPOX verrät Euch den Grund.

Ab den 21. Juli finden die ersten Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio statt. Die offizielle Eröffnungsfeier steigt dann jedoch am Freitag, den 23. Juli. Die Tennisprofis steigen am Samstag ein.

Das ohnehin schon dezimierte Teilnehmerfeld ist um einen Star kleiner geworden. Der Weltranglistensechste und Österreichs Nummer eins Dominic Thiem wird in Japan nicht an den Start gehen.

Im Folgenden wird Euch der Grund für sein Fehlen bei Olympia erklärt.

Tennis: Darum fehlt Dominic Thiem bei Olympia 2021 in Tokio

Der US-Open-Gewinner von 2020 hatte bereits vor dem Wimbledon-Turnier sein Nichtantreten öffentlich bekanntgegeben. "Ich habe eine traurige Nachricht mit euch allen zu teilen. Nachdem ich mit meinem Team gesprochen habe und die Situation analysiert habe, habe ich die sehr schwierige Entscheidung getroffen, mich von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio zurückzuziehen", schrieb Thiem bei Facebook.

Die Saison 2021 sei nicht wie geplant gestartet, gab der 27-Jährige zu. Thiem fühle sich deswegen nicht bereit, in Tokio auf höchstem Niveau zu spielen.

Tennis: Olympia 2021 in Tokio von Absagen gebeutelt

Thiem ist jedoch nicht der einzige Tennis-Star, der bei den Sommerspielen nicht teilnimmt. Auch Roger Federer, Rafael Nadal und Denis Shapovalov haben abgesagt. Alle diese Absagen bestärken hingegen Novak Djokovic in seiner Favoritenrolle, der Serbe ist zurzeit in bestechender Form. Im Kalenderjahr hat der 34-Jährige alle drei bisher absolvierten Grand-Slam-Turniere gewonnen (Australian Open, French Open und Wimbledon) und ist somit gleichauf mit Federer und Nadal (20 GS-Titel).

Doch auch bei den Damen sind einige prominente Namen nicht mit dabei. Unter anderem die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin Serena Williams, London-Olympiasiegerin Viktoria Azarenka und die deutsche Nummer eins und Silbergewinnerin von Rio, Angelique Kerber. Jedoch dürfen sich die Fans wieder auf Naomi Osaka freuen. Die Japanerin kehrt nach mentaler Pause wieder zurück.

Olympia 2021: Die Olympischen Spiele im TV und Livestream

Die Tennispartien könnt Ihr dann ab dem 24. Juli live im Free-TV im ORF auf den Sendern ORF1 und ORF SPORT+ sowie im Livestream in der ORFTV-thek verfolgen. Insgesamt seht Ihr beim öffentlich-rechtlichen Anbieter rund 500 Stunden Livesport aus Japan täglich.

Außerdem können DAZN-Kunden die Sommerspiele auch beim "Netflix des Sports" live verfolgen. Dadurch, dass Eurosport 1 und Eurosport 2 (Eurosport zeigt ebenfalls die Olympischen Spiele) ununterbrochen auf der DAZN-Plattform freigeschaltet sind.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats fallen für das DAZN-Abonnement monatlich 14,99 Euro an. Der Preis für das Jahresabo beträgt 149,99 Euro.

