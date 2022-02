Super G der Herren bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei Olympia in Peking steht am Montag unter anderem der Super-G bei den Herren im Ski alpin an. Termin, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker: SPOX bereitet Euch vor.

Nach der Abfahrt in der Nacht auf Montag (7. Februar) treten die Herren im Ski alpin bei den Olympischen Winterspielen 2022 nun zum Super-G an.

Angesetzt ist dieser für Dienstag, den 8. Februar am sehr frühen Morgen um 4 Uhr. Grund für diese Uhrzeit ist schlicht der Zeitunterschied, da Olympia in Chinas Hauptstadt Peking stattfindet. Vor wird es dann bereits 11 Uhr sein.

Wird es eine Übertragung zum Super-G geben, wenn dieser hierzulande sehr früh ausgetragen wird? SPOX klärt auf, ob und wo man im TV und Livestream einschalten kann.

Super G der Herren bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle Fans und Interessierten: Den Super-G bekommt Ihr live im Free-TV und Livestream zu sehen. Der ORF zeigt grundsätzlich sehr viel von den Olympischen Winterspielen, darunter fällt dann auch die bevorstehende Aufgabe der Ski-alpin-Herren.

© getty Auf die Herren wartet der zweite Wettkampf bei Olympia.

Um genauer zu sein: Der Super-G wird bei ORF1 ausgestrahlt. Übertragungsstart ist um 4 Uhr - und das TV-Programm seht Ihr dann auch via Livestream in der TVthek des ORF.

Mit Eurosport gibt es neben dem ORF dann auch noch eine zusätzliche Möglichkeit, Ski alpin live zu erleben. Auf Eurosport 1 gibt es den Super-G der Männer zu verfolgen, ebenfalls auch per Livestream. Jedoch kostet dieser Geld. Hier gelang Ihr zum Eurosport Player und erfahrt mehr.

Aber: Solltet Ihr schon Mitglieder bei DAZN sein, könnt Ihr Euch ein Abo beim Eurosport Player auch gut und gerne sparen. DAZN kooperiert nämlich mit Eurosport, hat daher bei sich auf der Plattform deshalb sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 im Angebot.

Netzreaktionen: "Heynckes kommentiert die Eröffnungsfeier" © getty 1/15 Die Olympischen Winterspiele 2022 sind eröffnet. Im Netz bekam die Zeremonie viel Hohn und Spott ab, vor allem IOC-Präsident Thomas Bach stand im Zentrum der Kritik. SPOX präsentiert die besten Reaktionen aus dem Netz. © Twitter 2/15 Hintergrund: Einigen Zuschauern war aufgefallen, dass sich bei der Übertragung der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele Co-Kommentator Ulf Röller anhörte wie Ex-Bayern-Trainer Jupp Heynckes. © Twitter 3/15 © Twitter 4/15 © Twitter 5/15 © Twitter 6/15 Dunja Hayali (Journalistin und Fernsehmoderatorin für das ZDF) © Twitter 7/15 © Twitter 8/15 © Twitter 9/15 © Twitter 10/15 © Twitter 11/15 © Twitter 12/15 © Twitter 13/15 © Twitter 14/15 Patrick Diekmann (Journalist bei t-online) © Twitter 15/15 Micky Beisenherz (TV-Autor)

Falls Ihr noch keine DAZN-Kunden seid: Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro pro Monat, für ein Jahresabo zahlt Ihr 247,99 Euro. Jetzt anmelden!

Abgesehen vom Wintersport kommt Ihr bei dem Streamingdienst auch in den Genuss von jeder Menge Fußball. DAZN zeigt die Champions League, die Bundesliga sowie internationale Top-Ligen live, im Programm enthalten sind zudem die NBA, die NFL, Motorsport, Tennis, Boxen und noch mehr.

Super G der Herren bei Olympia 2022 in Peking im Liveticker

Nichts falsch macht Ihr, wenn Ihr Euch zum Super-G und auch grundsätzlich zu den Winterspielen in Peking bei SPOX reinklickt. Hier bekommt Ihr nämlich diverse Liveticker und auch sonst viel Berichterstattung zu Olympia geboten.

Ski alpin bei Olympia 2022: Termine