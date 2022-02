Riesentorlauf der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Damen im Ski alpin absolvieren bei den Olympischen Spielen in Peking am Montag ihren Riesentorlauf. SPOX klärt darüber auf, wie sich dieser live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Jetzt greifen auch die Damen ins Geschehen ein. Nachdem die Herren im Ski alpin bei den Olympischen Winterspielen in Peking am heutigen Sonntag, den 6. Februar ihre Abfahrt hatten, geht es in der Nacht zum Montag, den 7. Februar mit den Frauen weiter.

Auf sie wartet im Nationalen Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo jedoch nicht ebenfalls die Abfahrt, sondern der Riesentorlauf. Los geht es um 3.15 Uhr nachts mitteleuropäischer Zeit mit Lauf Nummer eins. Der zweite Durchgang beginnt dann um 6.45 Uhr.

Olympia 2022: Wie sieht es zum Riesentorlauf der Ski-alpin-Damen mit der Übertragung im TV und Livestream aus? Und wo lässt sich der Wettkampf im Liveticker verfolgen? SPOX erklärt das im Folgenden.

Riesentorlauf der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV und Livestream

Es besteht nicht nur eine Möglichkeit, den RTL der Damen heute Nacht live zu sehen.

Zum einen überträgt der ORF die beiden Durchgänge jeweils live. Um genauer zu sein: einschalten müsst Ihr bei ORF1. Sendungsstart hierzu ist um 3 Uhr und um 6.15 Uhr. Der öffentlich-rechtliche Sender macht es Euch dann noch etwas einfacher, mit von der Partie zu sein. Neben der Übertragung im Free-TV steht nämlich auch ein Livestream in der TVthek bereit.

Zurückgreifen könnt Ihr zu dem Riesentorlauf aber auch auf Eurosport. Auf Eurosport 1 sind die Frauen im Ski alpin zu sehen. Und auch hier habt Ihr die Chance, via Livestream nichts zu verpassen. Allerdings: Im Gegensatz zum ORF ist der Livestream bei Eurosport nur kostenpflichtig abrufbar.

Abrufen könnt Ihr dafür immerhin mehr als eine Plattform, denn neben dem Eurosport Player empfangt Ihr das Programm von Eurosport 1 auch live bei DAZN. DAZN kooperiert mit Eurosport, bietet daher bei sich ebenso Eurosport 1 und Eurosport 2 an.

Bedeutet: Falls Ihr schon Kunden bei DAZN seid, könnt Ihr Ski alpin dort heute ganz einfach ebenfalls live erleben, ohne dass Ihr etwa einen Aufpreis zu zahlen habt. Ihr seid noch keine Mitglieder? Ein Monatsabonnement kostet Euch pro Monat 29,99 Euro, ein Jahresabo 274,99 Euro im Jahr.

Riesentorlauf der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker

Um vom Riesentorlauf und den sonstigen Winterspielen nichts zu verpassen, kann sich auch gerne hier bei SPOX umsehen. Wir covern Olympia nämlich ausführlich.

Ski alpin bei Olympia 2022: Termine