Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Dreikönigsspringen in Bischofshofen im TV, Livestream und Liveticker

Mit dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen geht die Vierschanzentournee 2021/22 heute zu Ende. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Springen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Dreikönigsspringen in Bischofshofen - Datum, Zeit, Ort, Infos

Am heutigen Donnerstag, 6. Januar, wird die Vierschanzentournee mit dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen abgeschlossen.

Nachdem wegen der witterungsbedingten Absage des Bergiselspringens in Innsbruck das dritte Tourneespringen am gestrigen Mittwoch schon in Bischofshofen stattfand, wartet auf die Springer heute erneut ein arbeitsreicher Tag. Zuerst startet um 14.30 Uhr die Qualifikation, ehe um 17.30 Uhr das Dreikönigsspringen beginnt.

Vierschanzentournee: Die heutigen Termine in Bischofshofen im Überblick

Wettbewerb Datum Uhrzeit Ereignis 4. Springen der Tournee (Dreikönigsspringen in Bischofshofen) Donnerstag, 6. Januar 2022 14.30 Uhr Qualifikation 17.30 Uhr 1. Wertungsdurchgang

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Dreikönigsspringen in Bischofshofen im TV und Livestream

Auch das heutige Dreikönigsspringen in Bischofshofen kann live im TV und im Livestream verfolgt werden. Für die Übertragungen sind gleich mehrere Sender verantwortlich.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Dreikönigsspringen in Bischofshofen im Free-TV

Im Free-TV zeigt unter anderem der ORF heute die Qualifikation und das Dreikönigsspringen live. Auf ORF1 beginnen die Übertragungen um 14.10 Uhr (Qualifikation) bzw. 17 Uhr (Springen). Aus Bischofshofen berichten Moderator Boris Kastner-Jirka, Kommentator Michael Roscher und die beiden Co-Kommentatoren Andreas Goldberger und Martin Koch.

Ebenfalls im Free-TV wird das Dreikönigsspringen von der ARD und Eurosport live übertragen. Beide Sender sind in Österreich zu empfangen und zeigen auch schon die Qualifikation live.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Dreikönigsspringen in Bischofshofen im Livestream

Parallel zu ihren Live-Übertragungen im Free-TV bieten ORF1, ARD und Eurosport heute jeweils einen Livestream an. Einen kostenlosen Livestream bieten der ORF in der ORF-TVthek sowie die ARD in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de an. Kostenpflichtig ist dagegen der Eurosport-Livestream über den Eurosport Player.

Da Eurosport die Qualifikation und das Dreikönigsspringen heute live zeigt, könnt Ihr beides auch bei DAZN im Livestream verfolgen. Durch eine Kooperation der beiden Anbieter laufen die beiden Eurosport-Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr bei DAZN.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Dreikönigsspringen in Bischofshofen im Liveticker

Ihr könnt das Dreikönigsspringen heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann schaut in den kostenlosen Liveticker von SPOX. Dort seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand des Geschehens.

Hier geht's zum Liveticker Dreikönigsspringen in Bischofshofen.

