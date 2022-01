Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Bergiselspringen in Innsbruck im TV, Livestream und Liveticker

Nach den zwei Wettkämpfen in Deutschland wird die Vierschanzentournee nach Österreich verlagert. Heute findet in Innsbruck das Bergiselspringen statt. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Springen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Vierschanzentournee, die an vier Schanzen - zwei in Deutschland, zwei in Österreich - ausgetragen wird, ist zur Hälfte vorüber. In der ersten Hälfte waren die Springer in Deutschland im Einsatz - in Oberstdorf für das Auftaktspringen und in Garmisch-Partenkirchen für das Neujahrsspringen. Beide Wettkämpfe gewann der Japaner Ryoyu Kobayashi, der bei der gestrigen Qualifikation bester Springer war und auch die Gesamtwertung anführt.

Nach den beiden Springen in Deutschland geht es am heutigen Dienstag, den 4. Januar, mit dem Bergiselspringen in Innsbruck (Österreich) weiter. Zuerst wird auf der Bergiselschanze um 12 Uhr der Probedurchlauf absolviert, ehe um 13.30 Uhr der 1. Wertungsdurchgang stattfindet.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Bergiselspringen in Innsbruck im TV und Livestream

Das Bergiselspringen in Innsbruck läuft heute auf einigen Kanälen. Sowohl österreichische als auch deutsche Sender bieten den Wettkampf an.

© getty Gesamtführender Ryoyu Kobayashi ist momentan nicht zu schlagen.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Bergiselspringen in Innsbruck im Free-TV

In Österreich ist es der ORF, der das Springen live und in voller Länge überträgt. Den Countdown könnt Ihr ab 13.05 auf ORF1 sehen. Live aus der Tiroler Landeshauptstadt meldet sich schließlich der Kommentator Michael Roscher, der mit den Co-Kommentatoren Andreas Goldberger und Martin Koch die Zuseher vor ihren Bildschirmen durch den Wettkampf begleitet. Boris Kastner-Jirka wird vom ORF als Moderator eingesetzt.

Auch die beiden deutschen Free-TV-Sender ZDF und Eurosport sind für die Übertragung im Free-TV zuständig.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Bergiselspringen in Innsbruck im Livestream

Alle drei Sender bieten zudem auch jeweils einen Livestream an. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender, ORF und ZDF, schalten ihren Livestream kostenlos frei. Den Eurosport-Livestream könnt ihr hingegen nur mit einer Zahlung nutzen. Es sei denn, Ihr seid bereits im Besitz eines DAZN-Abonnements. Dann habt Ihr nämlich bereits Zugriff auf Eurosport 1 und Eurosport 2. Der Grund: DAZN und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die es ermöglicht, beide Sender rund um die Uhr bei DAZN abzurufen.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Bergiselspringen in Innsbruck im Liveticker

Auch bei SPOX könnt ihr das dritte Springen der Tournee live verfolgen - nämlich im Liveticker. Damit verpasst Ihr keinen einzigen Sprung.

Hier geht's zum Liveticker: Bergiselspringen in Innsbruck.

Vierschanzentournee: Der Stand nach dem 2. Springen