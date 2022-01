Vierschanzentournee, Übertragung heute live: 1. Springen in Bischofshofen im TV, Livestream und Liveticker

Kurzfristig kam es bei der Vierschanzentournee zu einer Terminverschiebung. Das Bergiselspringen gestern wurde witterungsbedingt auf heute und nach Bischofshofen, wo nun zwei Wettkämpfe stattfinden, verlegt. Wie Ihr heute das 1. Springen in Österreich live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: 1. Springen in Bischofshofen - Die wichtigsten Infos

Erst zwei der vier Wettkämpfe bei der Vierschanzentournee wurden absolviert und die Skispringer sind am heutigen Mittwoch, den 5. Januar, trotzdem bereits auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen im Einsatz. Der Grund: Das für gestern geplante Bergiselspringen in Innsbruck musste abgesagt werden, da der Föhnsturm zu stark war, um einen sicheren Ablauf zu garantieren. Nun springen die Athleten gleich zwei Mal in Bischofshofen.

Der erste von zwei Bewerben findet heute um 16.30 Uhr statt. Davor, um 13 Uhr, wird noch die Qualifikation absolviert.

Morgen folgt dann der Abschluss der Vierschanzentournee mit dem Dreikönigsspringen, dem 2. Springen in Bischofshofen. Die Qualifikation startet um 14.30 Uhr, der 1. Wertungsdurchgang um 17.30 Uhr.

Vierschanzentournee: Die Termine der beiden Wettkämpfe in Bischofshofen

Wettbewerb Datum Uhrzeit Ereignis 3. Springen der Tournee (Bischofshofen als Ersatz für Innsbruck) Mittwoch, 5. Januar 2022 13.00 Uhr Qualifikation 16.30 Uhr 1. Wertungsdurchgang 4. Springen der Tournee (Dreikönigsspringen in Bischofshofen) Donnerstag, 6. Januar 2022 14.30 Uhr Qualifikation 17.30 Uhr 1. Wertungsdurchgang

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: 1. Springen in Bischofshofen im TV und Livestream

Auch bei der insgesamt dritten Station der Vierschanzentournee habt Ihr mehrere Sender, die Euch ermöglichen, das Springen live und in voller Länge zu verfolgen.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: 1. Springen in Bischofshofen im Free-TV

Im Free-TV ist unter anderem der ORF für die Übertragung zuständig. Auf ORF1 wird sowohl die Qualifikation als auch das offizielle Springen übertragen. Auch heute werden wieder Michael Roscher als Kommentator sowie Andreas Goldberger und Martin Koch als Co-Kommentatoren eingesetzt. Boris Kastner-Jirka kümmert sich um die Moderation.

Von den deutschen Sendern sind die ARD und Eurosport im frei empfangbaren Fernsehen im Einsatz. Beide Sender können auch in Österreich empfangen werden.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: 1. Springen in Bischofshofen im Livestream

ORF, ARD und Eurosport übertragen das Spektakel nicht nur im TV, sondern auch im Livestream. Wer nichts für den Stream bezahlen will, kann problemlos die ORF-TVthek öffnen und alle Springer live verfolgen. Auch der Livestream der ARD (bei sportschau.de vorfindbar) ist kostenlos.

Der Eurosport-Livestream ist zwar kostenpflichtig, solltet Ihr jedoch DAZN-Kunden sein, müsst Ihr nichts draufzahlen, um diesen zu nutzen. Eurosport 1 und Eurosport 2 gehören nämlich seit Abschluss einer Kooperation zwischen den beiden Anbietern zum Angebot von DAZN dazu.

Mit dem DAZN-Abonnement, das entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr kostet, bekommt Ihr zudem auch Zugriff auf andere Sportarten wie Fußball, US-Sport, MMA, Boxen oder Darts.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: 1. Springen in Bischofshofen im Liveticker

SPOX ist ebenfalls eine Anlaufstelle für alle Skisprung-Fans, die das 1. Springen in Bischofshofen unbedingt live verfolgen wollen. Jeder einzelne Sprung wird nämlich im Liveticker für Euch genauestens beschrieben.

Hier geht's zum Liveticker: 1. Springen in Bischofshofen.

Vierschanzentournee: Gesamtstand nach dem 2. Springen