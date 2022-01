In Schladming fuhren in dieser Saison bereits die Damen, nun sind die Herren an der Reihe. Auf der Planai kämpfen heute die Slalom-Asse um wichtige Weltcuppunkte. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking (China) bestreiten die Skirennfahrer noch den Nachtslalom in Schladming (Österreich). Die Damen waren bereits vor fast zwei Wochen auf der Planai unterwegs - am heutigen Dienstag, den 25. Januar, sind nun die Herren im Einsatz.

Das Nachtrennen geht um 17.45 Uhr los. Nach einer Pause fahren die schnellsten 30 Fahrer aus dem 1. Lauf dann um 20.45 Uhr im Rahmen des 2. Durchgangs erneut hinunter.

Schladming heute live: Übertragung des Slaloms der Herren im TV und Livestream

Wer den Slalom der Herren in Schladming heute live und in voller Länge sehen möchte, kann dies sowohl im TV als auch im Livestream machen.

Schladming heute live: Übertragung des Slaloms der Herren im TV

Um die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen kümmert sich wie üblich der ORF. Um 17 Uhr geht der Countdown für das Spektakel auf ORF1 los. Um 17.45 Uhr beginnt dann die Übertragung des 1. Durchgangs. Im Laufe des Rennens setzt der öffentlich-rechtliche Sender folgendes Personal ein:

Kommentar: Oliver Polzer

Oliver Polzer Co-Kommentar: Thomas Sykora

Thomas Sykora Moderation: Rainer Pariasek

Rainer Pariasek Analyse: Benjamin Raich

Dazu ist heute auch der Bayerische Rundfunk für die Übertragung im deutschen Free-TV verantwortlich.

© getty Der Nachtslalom in Schladming ist eines von vielen Highlights im Ski-Weltcup.

Schladming heute live: Übertragung des Slaloms der Herren im Livestream

Sowohl der ORF als auch der BR bieten zum Rennen jeweils einen Livestream an, beide sind kostenlos abrufbar. Die ORF-TVthek ist dafür die Option für die österreichischen Fans, der BR-Livestream für die deutschen Fans.

Auf Eurosport läuft das Rennen jedoch ebenfalls. Genauer gesagt auf Eurosport 2, dem kostenpflichtigen Sender von Eurosport. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind Teil des Eurosport-Players, für den 6,99 Euro je Monat anfallen.

Nachdem Eurosport den Nachtslalom überträgt, ist auch DAZN eine Anlaufstelle für alle Ski-Fans. Der Grund: Eurosport und DAZN kooperieren gemeinsam, weswegen beide Eurosport-Sender auf der DAZN-Plattform abgebildet sind.

Ski alpin ist jedoch bei weitem nicht die einzige Sportart, die der Streamingdienst anbietet. Fußballfans etwa haben Zugriff die Freitags- und Sonntagsspiele der deutschen Bundesliga, den Großteil der Champions League, die Serie A, Ligue 1, Primera Division und zahlreiche Länderspiele.

Aber auch Tennisturniere, UFC-Kämpfe, Dartsduelle und noch mehr gibt es im DAZN-Angebot. Dafür fallen Kosten in Höhe von 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr an.

Schladming heute live: Übertragung des Slaloms der Herren im Liveticker

Außerdem tickert SPOX den Wettkampf live und ausführlich mit. Wer also das Rennen nicht im ORF, BR oder bei Eurosport verfolgen kann, muss trotzdem nicht darauf verzichten.

Hier geht's zum Liveticker: Slalom der Herren in Schladming.

