Bevor morgen die Streif-Abfahrt das Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel beendet, sind die Skirennfahrer heute noch für den Slalom auf der Piste. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Technikwettbewerb live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Ein Drittel der Hahnenkamm-Rennen im Tiroler Kitzbühel steht in den Geschichtsbüchern. Beim ersten Abfahrtsrennen an diesem Wochenende triumphierte Aleksander Aamodt Kilde, der Führende im Abfahrtsweltcup, vor dem französischen Duo Johan Clarey und Blaise Giezendanner. Bester Österreicher bei der verkürzten Streif-Abfahrt war Matthias Mayer, der Vierter wurde.

Am heutigen Samstag, den 22. Januar, haben die Speedspezialisten nun einen Tag frei, bevor am Sonntag wieder die volle Streif-Abfahrt ansteht. Dafür sind jedoch die Techniker an der Reihe. Um 10.15 Uhr geht der Slalom am Kitzbüheler Ganslernhang los. Der 2. Durchgang folgt dann um 13.45 Uhr.

Tage Datum Uhrzeit Ereignis Sieger Mittwoch 19. Januar 2022 11.30 Uhr Abfahrtstraining Donnerstag 20. Januar 2022 11.30 Uhr Abfahrtstraining Freitag 21. Januar 2022 11.30 Uhr Kitzbühel Abfahrt Aleksander Aamodt Kilde Samstag 22. Januar 2022 10.15 Uhr - zweiter Durchgang ab 13.45 Uhr Slalom Sonntag 23. Januar 2022 11.30 Uhr Streif Original Abfahrt

© getty Aleksander Aamodt Kilde gewann gestern die 1. Streif Abfahrt.

Kitzbühel heute live: Übertragung des Slaloms im TV und Livestream

Auch beim zweiten Rennen in Kitzbühel sind wieder dieselben Anbieter im Einsatz. Ski-Fans haben die Möglichkeit, das Rennen sowohl im TV als auch im Livestream zu verfolgen.

Kitzbühel heute live: Übertragung des Slaloms im TV

Der ORF überträgt das Spektakel heute live im Free-TV auf ORF1. Ab 9.45 Uhr läuft der Countdown für das Rennen. In der Zeit bis zum Rennstart kümmert sich Rainer Pariasek um die Moderation. Für Analysen wird der ehemalige Ski-Star Benjamin Raich eingesetzt. Kommentiert wird der Slalom von Oliver Polzer und Thomas Sykora.

Darüber hinaus bietet auch der deutsche Free-TV-Sender ARD das Hahnenkamm-Rennen an. Zwar nicht im Free-TV, dafür im Pay-TV hat auch Eurosport (Eurosport 2) den Slalom im Angebot.

Kitzbühel heute live: Übertragung des Slaloms im Livestream

ORF, ARD und Eurosport - Alle drei Sender, die den Technikwettbewerb im Free-TV oder im Pay-TV übertragen, sind auch für die Übertragung im Livestream zuständig. Während der Livestream in der ORF-TVthek kostenlos ist, fallen für den Eurosport-Livestream Kosten an - genauer gesagt 6,99 Euro pro Monat. Den Eurosport-Livestream könnt Ihr jedoch auch via DAZN nutzen. Weil der Streamingdienst mit Eurosport kooperiert, sind die beiden Eurosportsender bei DAZN für seine Kunden freigeschaltet.

Neben Ski alpin hat DAZN im Fußballbereich unter anderem Spiele der Bundesliga, Serie A, Primera Division oder Champions League im Angebot. Dazu können auch Sportarten wie Tennis, Handball, US-Sport (NBA und NFL), Motorsport, Kampfsport oder Wrestling geschaut werden.

Die Kosten für das DAZN-Abonnement betragen 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr.

Die ARD bietet bei Sportschau.de für deutsche Fans ebenfalls einen kostenlosen Livestream an.

Kitzbühel heute live: Übertragung des Slaloms im Liveticker

Auch SPOX bietet eine Möglichkeit an, mit der Ihr das Rennen live verfolgen könnt - den Liveticker. Zudem tickern wir morgen auch die Streif-Abfahrt live mit.

Kitzbühel heute live: Übertragung des Slaloms im TV und Livestream - Stand im Gesamtweltcup der Herren