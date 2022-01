Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Neujahrskispringen in Garmisch-Partenkirchen im TV, Livestream und Liveticker

Ein neues Jahr hat begonnen. Die Vierschanzentournee läuft dagegen bereits seit einigen Tagen. Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf steht nun das zweite Springen in Garmisch-Partenkirchen an. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Neujahrsskispringen heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Jetzt das DAZN-Abonnement für 14,99 Euro pro Monat sichern, um das Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen live sehen!

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Neujahrskispringen in Garmisch-Partenkirchen im TV und Livestream

Bevor die Vierschanzentournee Österreich erreicht, muss noch ein letztes Mal in Deutschland gesprungen werden. Die zweite von vier Stationen ist Garmisch-Partenkirchen. In der bayerischen Stadt geht am heutigen Samstag, den 1. Januar, das Neujahrsskispringen auf der Großen Olympiaschanze über die Bühne. Um 14 Uhr geht der 1. Wertungsdurchgang los.

Auf Garmisch-Partenkirchen folgen dann das Bergiselspringen in Innsbruck und zum Abschluss das Dreikönigsspringen in Bischofshofen.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Neujahrskispringen in Garmisch-Partenkirchen im Free-TV

Am ersten Tag des neuen Jahres bietet der ORF das Neujahrsskispringen im Free-TV an. Um 13.30 Uhr beginnt auf ORF1 die Übertragung. Live in Garmisch-Partenkirchen kommen dafür der Kommentator Michael Roscher, seine Co-Kommentatoren Andreas Goldberger und Martin Koch sowie der Moderator Boris Kastner-Jirka zum Einsatz.

Nicht nur der ORF ist heute für die Free-TV-Übertragung zuständig. Die deutschen Sender ZDF und Eurosport (Eurosport 1) bieten das Springen ebenfalls an.

© getty Stefan Kraft konnte sich nicht für das Springen in Garmisch-Partenkirchen qualifizieren.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Neujahrskispringen in Garmisch-Partenkirchen im Livestream

Alle Anbieter, die den Wettkampf in Südbayern im Free-TV übertragen, bieten parallel dazu auch jeweils einen Livestream an. Die Livestreams der beiden öffentlich-rechtlichen Sender, ORF und ZDF, sind kostenlos, der Eurosport-Livestream ist jedoch kostenpflichtig.

Es sei denn, Ihr seid DAZN-Kunden. Dann könnt Ihr diese Zahlung nämlich umgehen. Genauer gesagt haben DAZN-Kunden dieses Hindernis bereits umgangen, indem sie sich für das DAZN-Abo entschieden haben. Neben zahlreichen Livestreams zu Sportarten wie Fußball, Handball, Darts, MMA oder Wrestling bietet der Streamingdienst auch die beiden Eurosportsender an. Dadurch dass Eurosport 1 und Eurosport 2 konstant beim "Netflix des Sports" abgespielt werden, muss deshalb keine Extrazahlung mehr erfolgen.

Für das DAZN-Abonnement selbst fallen jedoch Kosten an. Diese belaufen sich auf 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr. Mit der Jahresvariante spart Ihr im Gegensatz zum Monatsabo fast 30 Euro.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Neujahrskispringen in Garmisch-Partenkirchen im Liveticker

Solltet Ihr das Springen nicht im Free-TV oder im Livestream schauen können, bietet SPOX die passende Alternative an. Auf der Website wird das Spektakel heute nämlich live getickert.

Hier geht's zum Liveticker Neujahrskispringen in Garmisch-Partenkirchen.

Vierschanzentournee 2021/22: Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Ort Event Tagessieger 28.12.2021 16.30 Uhr Oberstdorf Qualifikation 1. Springen 29.12.2021 16.30 Uhr Oberstdorf 1. Wertungsdurchgang Ryoyu Kobayashi 31.12.2021 14 Uhr Garmisch-Partenkirchen Qualifikation 2. Springen 1.1.2022 14 Uhr Garmisch-Partenkirchen 1. Wertungsdurchgang 3.1.2022 13.30 Uhr Innsbruck Qualifikation 3. Springen 4.1.2022 13.30 Uhr Innsbruck 1. Wertungsdurchgang 5.1.2022 17.15 Uhr Bischofshofen Qualifikation 4. Springen 6.1.2022 17.30 Uhr Bischofshofen 1. Wertungsdurchgang

Vierschanzentournee: Der aktuelle Stand in der Gesamtwertung nach dem 1. Springen