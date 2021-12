Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Auftaktspringen in Oberstdorf im TV, Livestream und Liveticker

Endlich ist es soweit! Die Vierschanzentournee geht heute mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf los. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Springen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ziemlich genau ein Jahr darauf beginnt am heutigen Mittwoch, den 29. Dezember, die 70. Auflage der Vierschanzentournee. Traditionellerweise geht der Wettkampf mit dem Auftaktspringen im bayerischen Oberstdorf los. So ist es auch in dieser Saison.

Mit dem Probedurchgang um 15.00 Uhr beginnt der Tag auf der Schattenbergschanze. Der 1. Wertungsdurchgang steigt um 16.30 Uhr.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Auftaktspringen in Oberstdorf im TV und Livestream

Zum Tournee-Auftakt wird es heute eine Übertagung im Free-TV und im Livestream geben. Verschiedene Anbieter besitzen die Übertragungsrechte am prestigereichen Wettbewerb.

© getty Karl Geiger führt aktuell den Weltcup an.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Auftaktspringen in Oberstdorf im Free-TV

Im Free-TV überträgt der ORF die Vierschanzentournee. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt um 16.00 Uhr auf ORF1 mit der Übertragung. Michael Roscher kommentiert gemeinsam mit den Co-Kommentatoren Andreas Goldberger und Martin Koch live aus Oberstdorf das gesamte Event. Boris Kastner-Jirka ist währenddessen für die Moderation zuständig.

Neben dem ORF ist auch Eurosport beim Auftaktspringen im Einsatz - ebenfalls im Free-TV. Vorberichte auf Eurosport 1 gibt es ab 16 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem ersten Sprung, zu sehen.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Auftaktspringen in Oberstdorf im Livestream

Doch nicht nur im frei empfangbaren Fernsehen zeigen der ORF und Eurosport das Springen. Beide Sender bieten parallel dazu auch jeweils einen Livestream an. Wer den ORF-Livestream (in der ORF-TVthek) nutzen möchte, kann dies gratis tun.

Den Eurosport-Livestream bekommt Ihr jedoch nicht kostenlos angeboten. Die, die aber über ein DAZN-Abonnement verfügen, können den Eurosport-Livestream jederzeit nutzen. Der Grund: Wegen der gemeinsamen Kooperation zwischen DAZN und Eurosport sind beide Eurosportsender auf der DAZN-Plattform vorfindbar.

Skispringen ist Teil des Wintersport-Angebots, das auch DAZN wegen der Kooperation überträgt. Daneben sind auch Ski alpin und Biathlon im Paket mit dabei. Zusätzlich zum Wintersport besitzt das "Netflix des Sports" jedoch auch Übertragungsrechte an prestigereichen Wettbewerben im Fußball, an den US-Sportarten NFL und NBA sowie haufenweise anderen Sportarten.

Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Auftaktspringen in Oberstdorf im Liveticker

Auch SPOX ist beim ersten von vier Springen bei der Vierschanzentournee mit dabei. Wir tickern den Wettkampf live und detailliert für Euch mit.

Hier geht's zum Liveticker: Auftaktspringen in Oberstdorf.

Vierschanzentournee 2021/22: Der Zeitplan im Überblick