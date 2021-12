Super-G in Bormio: Raphael Haaser überrascht, Aleksandar Aamodt Kilde holt Sieg

Beim Super-G der Herren in Bormio haben Österreichs Speed-Asse wieder zugeschlagen. Vincent Kriechmayr führte lange Zeit, ehe Norweger Aleksander Aamodt Kilde ein fehlerloser Lauf gelang und sich den Sieg holte. Die Show stahl aber Raphael Haaser, der mit Startnummer 25 noch auf Platz zwei fuhr.

"Leider habe ich oben zu viel verloren, deshalb hab ich mich im Ziel auch nicht gefreut. Zu viel hinausgesteuert, ich habe ein Tor nicht gescheit gesehen und bin einen weiten Weg gefahren. Das ist mir noch nie passiert. Das ist bitter", haderte Kriechmayr im ORF-Interview mit seiner Fahrt. Ebenso wie Matthias Mayer, 13. Platz mit 1,66 Sekunden Rückstand, verfehlte Kriechmayr im oberen Teil die Idealspur, als er ein Außentor übersah. Sieger Kilde erwischte hingegen eine tadellose Fahrt und holte sich den Tagessieg, wie auch Kriechmayr gestand: "Kilde ist unglaublich gefahren. Er hatte vielleicht besseres Licht, ich dafür eine bessere Nummer. Darauf möchte ich mich nicht ausreden."

Haaser mit bestem Weltcup-Ergebnis

Für die Sensation sorgte jedoch Teamkollege Raphael Haaser mit hoher Startnummer noch auf Platz zwei hinein fuhr und somit sein bestes Weltcup-Ergebnis einheimste. Letzten März war der 24-Jährige im Super-G in Saalbach auf Platz vier gelandet. "Ich bin ein bisschen sprachlos. Das erste Stockerl ist immer was Spezielles, und ich bin froh, dass mir das gelungen ist. Es gibt sicher einfachere Hügel als die Stelvio, wo man das schaffen könnte", so Haaser. "Schon im Vorjahr war ich in Bormio recht gut dabei, bin beim Sprung aber in die Garage gefahren. Wenn's läuft, weiß man nicht warum und umgekehrt. Wir können als Team mit dem Rennen super zufrieden sein."

Erster Super-G von Bormio: Das Ergebnis