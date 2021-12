Exakt sechs Jahre ist es her, als Ski-Superstar Marcel Hirscher während seines Laufs beim Slalom in Madonna di Campiglio beinahe von einer Drohne erwischt wurde. SPOX erinnert sich zurück.

Ski-Superstar Marcel Hirscher ist seit Sommer 2019 im Ruhestand. Vor seinem Karriereende dominierte der Österreicher jedoch jahrelang den Ski-Weltcup. So war es auch in der Saison 2015/16. Dabei hätte diese Saison eine ganz andere Richtung einschlagen können.

Ski alpin: Als Marcel Hirscher beinahe von einer Drohne getroffen wurde

Am 22. Dezember, also genau vor sechs Jahren, waren die Skirennfahrer im italienischen Madonna di Campiglio unterwegs. Was wie ein normaler Slalom-Weltcup aussah, hätte in einer Katastrophe enden können. Als Hirscher nämlich die Piste hinunter fuhr, fiel an der Stelle, an der der Salzburger zuvor noch vorbeigefahren war, von oben eine Drohne herab und zerschmetterte auf der Strecke.

Hirscher konnte dem fallenden Objekt gerade noch so entkommen, es beeinflusste jedoch trotzdem seinen Lauf. "Irgendwo habe ich sie schon gespürt", berichtete der achtfache Gesamtweltcupsieger später im Zielhang gegenüber dem ORF und zeigte sich verärgert über den Vorfall: "Es ist für mich eine absolute Frechheit. So etwas kann, darf aber nicht passieren."

Markus Waldner, damals und wie heute Renndirektor des Internationalen Skiverbandes FIS, fand ebenfalls scharfe Worte und bezeichnete den Vorfall als "Schweinerei".

© getty Am 22. Dezember 2015 fiel beim Slalom in Madonna di Campiglio eine Drohne auf die Piste und verfehlte Marcel Hirscher nur knapp.

Dabei hätte es laut Waldner erst gar nicht dazu kommen dürfen. Es sei nämlich vereinbart gewesen, dass die Drohne "nicht über der Strecke fliegt". Stattdessen hätte sie über einem Korridor, "wo kein Publikum ist", fliegen sollen, betonte Waldner. Der verantwortliche TV-Rechteinhaber Infront entschuldigte sich später für den Vorfall, eine Fehlfunktion sei dafür verantwortlich gewesen.

Trotz des Vorfalls beendete Hirscher das Rennen hinter dem Norweger Henrik Kristoffersen auf Rang zwei und eroberte dadurch sogar die Führung im Gesamtweltcup zurück. Auch am Ende der Saison war Hirscher ganz oben im Gesamtweltcup. Mit dem Triumph in der Saison 2015/16 krönte er sich zum fünften Mal zum Gesamtweltcupsieger. Drei weitere große Kristallkugeln sollen in den Folgejahren bis zu seinem Karriereende 2019 seinen Trophäenschrank füllen.

© getty Marcel Hirscher holte in seiner Karriere acht Mal die große Kristallkugel.

Marcel Hirscher: Seine Karriere in Zahlen

Hirscher gewann den Gesamtweltcup in seiner Karriere unglaubliche acht Mal - Marc Girardelli, der Zweiter in der Liste der Gesamtweltcupsieger ist, hat drei Gesamtweltcupsiege weniger. Alle acht Titel holte der nun 32-Jährige im Zeitraum von 2011 bis 2019. 67 Rennen gewann er insgesamt. Lediglich Ingemar Stenmark triumphierte öfter (86 Weltcupsiege). Der Technikspezialist gewann zudem zahlreiche kleine Kristallkugeln in den Disziplinen Riesenslalom und Slalom.