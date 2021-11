In Levi findet heute der Slalom der Damen statt. Wir verraten Euch, wo Ihr das Rennen live im TV und im Livestream sehen könnt.

Ski Alpin, Slalom der Damen in Lech: Datum, Uhrzeit, Infos

Der alpine Ski-Weltcup 2021/22 macht auch an diesem Wochenende Station in Finnland! Vier Wochen nach dem Saisonstart in Sölden ist am heutigen Samstag, 20. November, Levi Gastgeber für den Slalom der Damen.

Der erste Durchgang beginnt um 10:25 Uhr, das Finale steigt um 13:25 Uhr.

Ski alpin heute live: Slalom der Damen in Levi heute live im TV und Livestream sehen

Der ORF ist auch heuer wieder Euer Wintersportsender Nummer 1! Auf ORF1 könnt Ihr den ersten Durchgang ab 10:25 Uhr verfolgen, die Übertragung des Rennens um die Entscheidung beginnt um 13:25 Uhr.

Vom Slalom der Damen berichten heute Kommentator Peter Brunner gemeinsam mit Expertin Nicole Hosp. Alina Zellhofer moderiert. In der ORF-TVthek könnt Ihr die Übertragungen aus Levi zudem in einem kostenlos Livestream verfolgen.

Eine weitere Live-Übertragung im Free-TV vom Damen-Slalom gibt es heute auf Eurosport. Der Privatsender zeigt aber nur die Finalläufe ab 13:25 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen. Im Gegensatz zum Livestream des ORF ist der Livestream von Eurosport, der Eurosport Player kostenpflichtig.

Live mit dabei sein könnt Ihr heute aber auch im Livestream bei DAZN. Der Streamingdienst hat eine Kooperation mit Eurosport und daher die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 auf der Plattform in seinem Programm.

Ski alpin heute live: Slalom der Damen in Levi heute im Liveticker

Wie in der vergangenen Saison begleitet auch SPOX die neue Ski-alpin-Saison. Wir bieten zu allen Rennen einen Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker zum Slalom der Damen in Levi.

