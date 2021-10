Ski-Alpin: Vincent Kriechmayr verzichtet auf Sölden-Start

Vincent Kriechmayr hat nach dem heutigen Training am Rennhang in Sölden entschieden, dass er beim Weltcup Opening in einer Woche nicht an den Start gehen wird.

Für den 30-jährigen Oberösterreicher rückt Lukas Feurstein in das ÖSV-Aufgebot nach.

Der "Sportler des Jahres" entschied sich am Samstag nach einem Training auf dem Rennhang in Sölden gegen einen Start im Riesentorlauf am 24. Oktober.

Indessen richtet Kriechmayr den Fokus auf die drei Speedrennen in Lake Louise Ende November.

Im ÖSV-Aufgebot für Sölden stehen nun Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Patrick Feurstein, Raphael Haaser, Maximilian Lahnsteiner, Roland Leitinger, Matthias Mayer, Dominik Raschner und Marco Schwarz.