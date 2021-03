Ski heute live: Super-G der Herren in Saalbach-Hinterglemm im TV und Livestream sehen

Ehe der Weltcup beim Ski alpin weiterzieht, geht es heute letztmals in Saalbach-Hinterglemm zur Sache. Auf dem Programm steht der Super-G der Herren. TV, Livestream, Liveticker: So könnt Ihr das Rennen live verfolgen.

Ski alpin, Super-G der Herren: Termin, Ort

Die Ski-alpin-Saison 2020/2021 nähert sich allmählich ihrem Ende. Zwei Wochen vor dem letzten Final-Tag findet aber erst einmal in Saalbach-Hinterglemm, einem südwestlich von Salzburg gelegenen Urlaubsort in den Alpen, der letzte Wettbewerb statt.

Nach der abgebrochenen ersten Abfahrt am Freitag und der zweiten Abfahrt am Samstag steht am heutigen Sonntag, den 7. März für die Herren der Super-G auf dem Programm. Losgehen soll es damit um 10.30 Uhr.

Ski alpin: Super-G der Herren live im TV und Livestream

Im Free-TV könnt Ihr den Super-G heute live miterleben. Zum einen gibt es das Rennen bei ORF1 zu sehen. Angeboten wird Euch hierbei auch, das Ganze online per Livestream zu verfolgen. Um 10.10 Uhr startet der Countdown, ehe 20 Minuten später der Startschuss erfolgt. Rainer Pariasek übernimmt die Moderation, Oliver Polzer führt Euch dann gemeinsam mit Co-Kommentator Armin Assinger durch das Geschehen.

Neben ORF1 strahlt auch Eurosport den Super-G live aus - um genauer zu sein auf Eurosport 1. Das wiederum zieht nach sich, dass es die Veranstaltung in Saalbach-Hinterglemm heute auch im Livestream auf DAZN zu sehen gibt. Der Streamingdienst kooperiert ja mit Eurosport und zeigt verschiedenste Sportevents, die auf Eurosport 1 und Eurosport 2 laufen, daher auch bei sich auf der Plattform.

Ski alpin: Super-G der Herren im Liveticker

Was sich heute beim Super-G in Saalbach-Hinterglemm tut, könnt Ihr problemlos auch bei SPOX erfahren. Mit dem Liveticker entgeht Euch definitiv nichts Wichtiges.

Ski alpin: Der Weltcupstand der Herren