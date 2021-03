Ski heute live: Slalom der Damen in Lenzerheide im TV, Livestream und Liveticker

Kann Katharina Liensberger sich den Sieg der Gesamtwertung im Slalom-Weltcup noch sichern? SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die das Finale in Lenzerheide live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Slalom der Damen in Lenzerheide heute live: Uhrzeit und Ort

Das Weltcup-Finale in Lenzerheide im Slalom der Damen steigt am heutigen Samstag (20. März). Los geht's in dem Schweizer Skiort auf der Piste "Silvano Beltrametti" mit dem 1. Lauf um 10.30 Uhr. Die finale Entscheidung beginnt um 13.30 Uhr.

Katharina Liensberger (590 Punkte) liefert sich gemeinsam mit Petra Vlhova (612) und Mikaela Shiffrin (575) ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die kleine Kristallkugel.

Dank Marco Schwarz hat Österreichs Skiteam bereits die Herren-Kristallkugel in der Tasche. Marlies Raich holte als Marlies Schild 2012 die bisher letzte Slalom-Kugel bei den Damen für Österreich.

"Mich da immer näher herantasten haben zu können und jetzt gemeinsam mit ihnen auf einem Toplevel fahren zu können, das ist etwas ganz Besonderes", sagte Liensberger, die in der Nähe der Piste wohnt und sich deshalb einen Vorteil im Dreikampf erhofft.

"Lenzerheide ist ganz in meiner Nähe, ich bin da schon oft als Kind runtergefahren und weiß von dem her, was mich erwartet", sagte Liensberger, die nur auf sich selbst achten will. Das Rezept müsse denn auch sein, "so zu fahren, wie ich als Kind gefahren bin".

© getty Petra Vlhova geht als Gesamterste in den letzten Slalom des Weltcup-Winters.

Slalom-Weltcup der Damen im Überblick

Platz Name Nationalität Punkte 1 Petra Vlhova Slowakei 612 2 Katharina Liensberger Österreich 590 3 Mikaela Shiffrin USA 575 4 Michelle Gisin Schweiz 431 5 Wendy Holdener Schweiz 415

Ski alpin: Slalom der Damen heute live im TV und Livestream

Bei der Live-Berichterstattung im frei empfangbaren Fernsehen teilen sich ORF1 und Eurosport die Übertragungsrechte. Während der österreichische Privatsender einen kostenlosen Livestream anbietet, überträgt der Sportsender die beiden Läufe im kostenpflichtigen Eurosport Player.

Zudem könnt Ihr den Slalom der Damen bei DAZN verfolgen. Der Streamdingdienst hat seit einigen Jahren eine Kooperation mit Eurosport und hat deshalb die beiden Eurosport-Kanäle Eurosport1 und Eurosport2 im Programm.

Slalom der Damen in Lenzerheide heute im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr die beiden Slalom-Läufe sowie alle anderen Entscheidungen in Lenzerheide im ausführlichen Liveticker verfolgen.

Ski alpin in Lenzerheide: Das Programm am Wochenende