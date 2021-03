Bei den Damen steht heute der nächste Wettbewerb im Riesenslalom an. Wir erklären, wie Ihr das Rennen live im TV und Livestream sehen könnt.

Holt Euch den DAZN-Gratismonat und testet das Angebot einen Monat lang kostenlos!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ski heute live: Riesenslalom der Damen - Wann und wo?

Der Riesenslalom der Damen findet am heutigen Morgen, also am 7. März 2021, statt. Als Startzeitpunkt wurde 9.30 Uhr festgelegt.

Ausgetragen wird das Rennen in Jasna in der Slowakei. Zuschauer in der Nähe der Strecke werden aufgrund der Corona-Pandemie nicht gestattet sein.

Ski heute live: Riesenslalom der Damen heute live im TV, Livestream sehen

Das heutige Rennen wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der ORF zeigt den Riesenslalom der Damen auf ORF1. Der österreichische Sender bietet zudem einen kostenlosen Livestream der Übertragung an.

Auch Eurosport zeigt den Wettbewerb live. Somit ist der Riesenslalom der Damen auch auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst (119,99 Euro pro Jahr oder 11,99 pro Monat) zeigt alle Sportübertragungen auf Eurosport1 oder Eurosport2 live.

Als Neukunde könnt Ihr DAZN einen Monat lang kostenlos testen.

Ski heute live: Riesenslalom der Damen heute im Liveticker

Ihr könnt oder Ihr wollt den Riesenslalom der Damen nicht live im TV oder Livestream sehen? Kein Problem! SPOX hat eine Alternative für Euch parat: den Liveticker.

Wir bieten zu allen größeren Sportevents, auch im Wintersport, Liveticker an. Darin verpasst Ihr keine Highlights des Events.

Den Liveticker zum Riesenslalom der Damen in Jasna findet Ihr hier.

Ski: Die Situation im Riesenslalom

Den Weltcup im Riesenslalom führt die Italienerin Marta Bassino aktuell mit klarem Vorsprung an. Die 25-Jährige hat aktuell 460 Punkte auf dem Konto. Zweitplatzierte ist derzeit die Französin Tessa Worley mit 336 Zählere, die Schweizerin Michelle Gisin folgt mit 312 Punkten auf Rang drei. Alle drei werden sich in Jasna also Siegchancen ausrechnen können.

Die vermutlich größten Starts im Ski Alpin der Damen folgen im Riesenslalom erst nach der auf Platz vier platzierten Italienerin Federica Brignone: US-Star Mikaela Shiffrin liegt mit 280 Punkten auf Platz fünf, die Plätze sechs und sieben belegen Lara Gut-Behrami und Petra Vlhova, die in der Gesamtwertung des Weltcups auf den ersten beiden Plätzen sind. Die Schweizerin Gut-Behrami sammelte bislang 259 Punkte, die Slowakin Vlhova 218 Zähler.

© getty

Ski: Die Gesamtwertung im Weltcup der Damen

Lara Gut-Behrami liegt in der Gesamtwertung auf Platz eins, Petra Vlhova ist ihre erste Verfolgerin. Die beste Deutsche ist Kira Weidle auf Rang 18.