Ski Alpin heute live: Slalom der Damen in Are im TV und Livestream sehen

Am heutigen Samstag steht der nächste Damen-Slalom in Are am Programm. SPOX verrät euch, wo ihr das Event im TV, Livestream und Liveticker seht.

Die ÖSV-Damen sind beim Doppel-Slalom in Are gefordert. Den letzten Sieg bei einem Slalom heimste Mikaela Shiffrin vor einer Woche in Jasna ein.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Im Gesamtweltcupstand hatte - vor den Events in Are - Petra Vlhova mit 480 Punkten die Nase vorne, gefolgt von Shiffrin mit 435 Zählern. Auf Rang drei lauerte Michaela Liensberger (410).

Datum Uhrzeit Event Ort 13.03.2021 10:30 Slalom der Damen 1.DG Are 13.03.2021 13:45 Slalom der Damen 2.DG Are

© getty Mikaela Shiffrin holte beim Slalom in Jasna den Sieg.

Ski Alpin: Damen-Slalom im TV und Livestream

Den Slalom der Damen in Are seht Ihr heute auf ORF1. Startschuss zum ersten Durchgang ist um 10:30 Uhr. Den zweiten Durchgang gibt es dann schließlich um 13:45 Uhr. Als Kommentatoren begleiten Euch Peter Brunner und Nicole Hosp durch die Sendung, die Moderation übernimmt Alina Zellhofer.

Der Damen-Slalom wird auch live und in voller Länge bei Eurosport zu sehen sein. Das bedeutet, Ihr könnt den Wettbewerb bei DAZN live sehen. Der Grund dafür ist der Eurosport-Player von DAZN, auf dem das "Netflix des Sports" die Übertragungen auf Eurosport1 und Eurosport2 zeigt.

DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat oder alternativ 119,99 Euro im Jahresabo - Ihr entscheidet, welche Option Ihr bevorzugt! Als Neukunde könnt Ihr DAZN sogar einen Monat lang kostenlos testen. Neben Wintersport zeigt DAZN auch Fußball, US-Sport, Kampfsport, Golf, Tennis, Darts und vieles mehr.

Hier gelangt Ihr zum DAZN-Gratismonat!

Liveticker zum Slalom der Damen in Are

Für alle, die den Slalom nicht per Fernsehgerät mitverfolgen können, bieten wir einen umfassenden Liveticker an. Hier geht´s lang.