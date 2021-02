Nachdem die Damen-Kombination gestern abgesagt werden musste, findet der Auftakt der Skiweltmeisterschaft nun heute statt. Die Damen haben einen Super-G vor sich. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat sichern und im Eurosport-Player die Skiweltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo mitverfolgen!

Ski WM heute live: Die wichtigsten Infos zum Super-G der Damen

Gestern hätte eigentlich mit der Kombination der Damen das erste Rennen der diesjährigen Skiweltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo stattfinden sollen. Ein starker Schneefall in der italienischen Region verhinderte dies jedoch und es folgte die Absage. Auch der Super-G der Damen geht am heutigen Dienstag (9. Februar) nicht ganz wie geplant über die Bühne: Der Speedbewerb startet 13 statt 10.30 Uhr.

© getty

Ski WM heute live: Super-G der Damen heute im TV und Livestream

Da der ORF alle Rennen und Trainings der WM auf ORF1 und ORF Sport+ TV überträgt, ist der öffentlich-rechtliche Sender auch für den heutigen Super-G verantwortlich. Bei ORF1 startet der Countdown zum Spektakel bereits um 12.20 Uhr. Danach ist live aus Cortina folgendes Team für Euch im Einsatz:

Kommentar : Peter Brunner

: Peter Brunner Co-Kommentar : Alexandra Meissnitzer

: Alexandra Meissnitzer Moderation: Rainer Pariasek

Auch im Livestream wird das Rennen heute angeboten. Dieser ist für Euch gratis in der ORF-TVthek aufrufbar.

Neben der Übertragung im ORF habt Ihr auch die Option, die Damen-Speedfahrer im Eurosport-Player von DAZN live und in voller Länge zu verfolgen. Die beiden Eurosport-Sender (Eurosport 1 und Eurosport 2) sind aufgrund der Kooperation der beiden Sportanbieter 24 Stunden täglich bei DAZN abrufbar. Bevor die erste Fahrerin die Starthütte verlässt, geht der Streamingdienst auf Sendung.

Für Sportfanatiker, die mehrere Sportarten verfolgen wollen, ist DAZN der perfekte Anbieter. Fußball auf höchstem Niveau (u.a. Champions League, Europa League und europäische Topligen), Handball, Darts, Rugby, Tennis, Skispringen, Rennrodeln, Biathlon, UFC, BellatorMMA, US-Sport (NBA, NHL, MBL, NFL), Radsport und Motorsport - all dies könnt Ihr bei DAZN auf der Plattform vorfinden.

Der Preis für das Monatsabonnement beträgt 11,99 Euro, für das Jahresabo 119,99 Euro. Neu-Kunden haben die Möglichkeit, DAZN einen Monat lang gratis zu testen.

Ski WM heute live: Super-G der Damen im Liveticker

SPOX bietet auf der Website zudem auch einen Liveticker an. Auch der spätere Super-G der Herren wird live getickert.

Ski WM: Der ÖSV-Damenkader für Cortina

Tamara Tippler zählt als aktuelle Dritte des Super-G-Weltcups heute zu den österreichischen Hoffnungsträgerinnen für eine Medaille.