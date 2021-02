Ski WM heute live: Riesenslalom der Damen im TV, Livestream und Liveticker

Die Ski-Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo neigt sich langsam dem Ende zu. Noch gibt es jedoch einige Medaillen zu holen. Die Damen gehen deshalb heute im Riesenslalom auf die Jagd nach Edelmetall. Wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ski WM heute: Alle wichtigen Infos zum Riesenslalom der Damen

Das vorletzte Damenrennen bei der Weltmeisterschaft im italienischen Cortina d'Ampezzo steigt am heutigen Donnerstag (18. Februar) beim Riesenslalom. Durchgang Nummer eins startet um 10 Uhr, ehe die schnellsten 30 Läuferinnen dann um 13.30 Uhr im zweiten Lauf um die Medaillen kämpfen.

Ski WM heute live: Riesenslalom der Damen im TV und Livestream

Der ORF überträgt auch heute die Ski WM live und in voller Länge. Auf ORF1 beginnt bereits um 9.30 Uhr der Countdown zum Event. Aus Cortina berichten Moderator Rainer Pariasek, Kommentator Ernst Hausleitner und Co-Kommentatorin Alexandra Meissnitzer. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt den Riesenslalom zudem auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek.

Ein weiterer Anbieter, der die Damen heute live überträgt, ist Eurosport. Dank der Kooperation, die Eurosport mit DAZN eingegangen ist, sind die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 auch bei DAZN vorfindbar. DAZN-Kunden können daher ebenfalls das Rennen verfolgen.

Mit dem Streamingdienst habt Ihr außerdem Zugriff auf eine Menge anderer Sportarten. Darunter Fußball (Champions League, europäische Topligen uvm.), US-Sport (NFL, NBA, NHL, MLB), Tennis, Handball, Darts, Rennrodeln, Skispringen, Biathlon, WWE, UFC, Motorsport und Radsport.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet das DAZN-Abonnement 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr.

Ski WM heute live: Riesenslalom der Damen im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr den Kampf um die Medaillen im Liveticker mitlesen. Die Fahrten aller Rennläuferin bekommt Ihr dabei detailliert beschrieben.

Hier geht's zum Liveticker: WM-Riesenslalom der Damen.

© getty ÖSV-Athlet Vincent Kriechmayr hat bereits zwei Gold-Medaillen auf seinem Konto.

Ski WM: Der Medaillenspiegel

Die ÖSV-Athleten führen den Medaillenspiegel bei der Weltmeisterschaft in Cortina mit vier gewonnenen Gold-Medaillen an. Drei davon holten die Herren, eine die Damen. Speedspezialist Vincent Kriechmayr triumphierte sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G, Marco Schwarz gewann in der Alpinen Kombination.

Aufseiten der Damen war es Katharina Liensberger, die in einem spektakulären Zielfinish gemeinsam mit der Italienerin Marta Bassino das goldene Edelmetall gewann.

Es gibt jedoch eine Nation, die aktuell mehr Medaillen in Cortina geholt hat. Die Schweizer haben nämlich zwei Gold-Medaillen weniger, dafür aber insgesamt mit acht Stück die meisten.