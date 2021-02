Zum Start der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2021 in Cortina d´Ampezzo geht es heute in der Kombination der Damen zur Sache. Wir zeigen Euch alle Information zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Ski WM heute live: Kombination der Damen heute live im TV und Livestream

Die Ski-WM beginnt am heutigen Montag, wenn auch unter besonderen Vorkehrungen. Die größte und ausführlichste Übertragung ist beim ORF zu finden. Mit einer Live-Coverage von rund 60 Stunden in ORF 1 und ORF SPORT + entgehen dabei Wintersportfans keine Sekunde der Alpinen Wettkämpfe und Trainings.

Auch die heutige Kombi der Damen wird live und in voller Länge bei ORF 1 zu sehen sein. Los geht's mit dem Slalom um 11.00 Uhr, der Super-G startet um 14.30 Uhr. Die Übertragung startet jeweils 20 Minuten bevor der Wettbewerb losgeht.

Alexandra Meissnitzer begrüßt sie dann am Mikrofon,.

Das ORF ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit die Kombi von heute zu verfolgen. Eurosport ist auch mit von der Partie in Cortina d´Ampezzo. Durch ein DAZN-Abonnement habt ihr die Chance, die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 ohne Mehrkosten zu sehen. Das Beste ist: Ihr könnt DAZN 30 Tage lang kostenlos testen. Ihr seht eins der größten Livesport-Angebote in Europa. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat!

Ski WM heute live: Kombination der Damen heute live: Infos zur Piste

Die "Olympia delle Tofane" gilt als eine der schönsten Strecken im Wettkampfkalender. Der Start befindet sich normalerweise auf 2.320 Metern Höhe unterhalb des Tofane. Bereits kurz nach dem Start geht es in den spektakulärsten Teil der Piste der Tonale Schuss. Hier erreichen die Athletinnen in der Abfahrt Geschwindigkeiten von 130 km/h, im Super-G etwas weniger. Die Sprünge sind folglich auch etwas abgetragen.

Bei den Damen ist die Strecke immer ein Highlight, da sie zu großen Teilen in der Sonne liegt und es nur wenige schattige Stellen gibt. So gibt es meist gute Sichtverhältnisse, was schnelle Zeiten möglich macht.

Ski alpin WM: ÖSV-Damen in der Kombination

Die ÖSV-Damen starten mit Ramona Siebenhofer, Franziska Gritsch, Katharina Huber und Ariane Rädler in der Alpinen Kombination am heutigen Montag. Die Steirerin Siebenhofer konnte in Äre sich nur mit dem Platz direkt hinterm Stockerl zufrieden geben. "Es wird sowieso eine ganz andere WM werden", sagte sie. "Die großen Emotionen, die es mit Zuschauern geben würde, werden wahrscheinlich wegfallen."

Sie verzichtete auf den Super-G in Crans-Montana sowie die beiden in Garmisch-Patenkirchen, um sich intensiv auf die WM vorzubereiten.

Ski alpin WM im Überblick