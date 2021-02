Ski WM heute live: Herren-Slalom im TV und Livestream sehen

Bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo in Italien findet am heutigen Sonntag der Slalom der Herren statt. Wir zeigen euch, wie Ihr den Wettkampf live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das Finale einer spektakulären Ski-WM wird am Sonntag mit dem Slalom der Herren beschlossen. Ein klarer Favorit ist heute nicht auszumachen.

Das erklärt auch eine der großen rot-weiß-roten Medaillenhoffnungen Manuel Feller: "Die ersten zwanzig, dreißig in der Starterliste können aufs Podium fahren, es gibt keine Seriensieger, sondern mischt ganz vorne und am Podest immer ordentlich durch. Es sind mittlerweile so viele Nationen die anschreiben können, das tut dem Sport extrem gut, auch wenn es für uns manchmal nicht so toll ist."

Ski heute live: Die Slalom der Herren bei der WM heute im TV und Livestream

Die Ski-WM läuft live auf ORF1. Der Sender zeigt somit auch den Slalom der Herren. Die Übertragung beginnt am Sonntag um 09:30 Uhr, der 1. Durchgang startet um 09:55 Uhr. Das Finale steigt schließlich um 13:25 Uhr. Kommentiert wird das Rennen von Oliver Polzer und Thomas Sykora, durch den Tag führt Moderator Rainer Pariasek.

© getty Henrik Kristoffersen

Das Rennen der Herren wird auch live bei Eurosport zu sehen sein. Der Sportsender zeigt den Wettbewerb in voller Länge.

Das bedeutet, dass Ihr den Wettbewerb auch bei DAZN live sehen könnt. Der Grund dafür ist der Eurosport-Player von DAZN, auf dem das "Netflix des Sports" die Übertragungen auf Eurosport1 und Eurosport2 zeigt.

Ski-WM heute live: Der Slalom der Herren im Liveticker

Natürlich könnt Ihr das Event auch ganz entspannt und bequem im Liveticker verfolgen, sollten euch keine Livebilder zur Verfügung stehen. Wir sind für Euch da!

Hier findet Ihr unseren Liveticker.

Ski-Alpin-WM: Der Terminplan im Überblick