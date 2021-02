Ski heute live: Herren-Riesentorlauf und Damen-Super-G im TV und Livestream

Am Sonntag findet in Bansko der Riesenslalom der Herren und in Val di Fassa der Super-G der Damen statt. Wie Ihr die Rennen live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Fans des Ski-Zirkus kommen am Sonntag nicht zu kurz. In Bansko steigt der Riesentorlauf der Herren, und in Val di Fassa fighten die Damen um den Sieg im Super-G.

Der Ski-Sonntag: Liveticker und Uhrzeit

Bewerb Uhrzeit Liveticker Herren-Riesentorlauf 1. DG 09:55 Uhr SPOX Damen-Super-G 10:55 Uhr SPOX Herren-Riesentorlauf 2. DG 12:50 Uhr SPOX

Herren-RTL und Damen-Super-G im TV und Livestream sehen

Der Ski-Sonntag beginnt am Vormittag mit dem 1. Durchgang des Herren-Riesenslaloms. Die Vorberichterstattung aus Bansko startet um 09:45 Uhr, das Rennen startet um 09:55 Uhr. Dann geht es Schlag auf Schlag: Um 10:55 Uhr startet der Damen-Super-G, gefolgt vom zweiten Herren-RTL-Durchgang um 12:50 Uhr.

Die Rennen werden auf ORF 1 im Free-TV übertragen. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung.

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live schauen. So auch den gesamten Renn-Montag! DAZN-Abonnenten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

Mehrwöchige Pause: Dreßen am Knie operiert

Skirennläufer Thomas Dreßen muss erneut eine mehrwöchige Zwangspause einlegen. Der beste deutsche Abfahrer wurde am Donnerstag in München am vorgeschädigten rechten Knie operiert. Dabei wurden ihm freie Knorpelstücke entfernt und der Knorpel geglättet.

Er habe aufgrund der "zuletzt aufgetretenen Schmerzen" bereits mit einem Eingriff gerechnet, sagte Dreßen (27), "eine OP passt zwar nie. Aber besser jetzt als im Sommer, wenn ich in die Vorbereitung auf die Olympiasaison einsteige."

Nach Auskunft von DSV-Mannschaftsarzt Manuel Köhne verlief die einstündige Arthroskopie "sehr gut". Dreßen werde "das Knie nun einigen Wochen entlasten müssen, ehe er dann wieder mit der Rehabilitation und dem schrittweisen Einstieg ins Training beginnen kann".